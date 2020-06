Belinda, con tan solo 30 años, ha logrado lo que muchas mujeres desearían: una carrera artística sólida y exitosa como cantante y actriz y una gran estabilidad con casa propia y comodidades varias. Pero en el campo de pareja, la artista no ha podido hallar el amor verdadero, ese que la apoye y acompañe contra viento y marea.

Durante una entrevista en el programa 'El minuto que cambió mi destino', Belinda contó al periodista Gustavo Adolfo Infante cómo ha vivido el amor y cuántas veces se ha enamorado.

Belinda confiesa por qué no ha podido hallar el amor verdadero

"Me he decepcionado tanto que no te sé responder, he vivido decepcionada entonces", respondió la artista sobre su soltería. "Espero mucho de las personas y tiendo a decepcionarme (…) realmente en vida, de amar, te puedo decir que una vez en mi vida y ya", confesó.

Cuando el periodista le preguntó si se habían aprovechado de ella, respondió: "100%".

También se refirió a los comentarios de los 'haters' sobre su actitud reservada y seria, aclarando que solo se trataba de un mecanismo de defensa: "Que yo puedo parecer superficial, pero soy todo lo contrario. Lo que pasa es que cuando los seres humanos tratamos de protegernos para no ser lastimados, la gente tiene una percepción muy equivocada de mí".

A Belinda se le ha relacionado con Christopher Uckermann, quien fue su novio de infancia. En 2018 circularon fotos suyas con el doctor Ben Talei. Aunque uno de sus romances más polémicos fue el que tuvo con el mago Criss Angel pero duró apenas un año: se conocieron en 2016 y rompieron en 2017.

