Carlos Rivera es presionado para 'salir del clóset' tras apoyo a Pablo Alborán

El cantante español Pablo Alborán dio a conocer a través de un video en Instagram que es homosexual, situación que fue apoyada por Carlos Rivera.

Por qué se desataron los rumores de romance entre Pablo Alborán y Ricky Martin Durante algunos años, se vinculó sentimentalmente al cantante español Pablo Alborán, quien hoy se declaró homosexual, con el boricua Ricky Martin

“Estoy aquí para contaros que soy homosexual", explicó el intérprete en un video de más de tres minutos, publicado para sus más de cinco millones de seguidores. “Que no pasa nada, que la vida sigue igual. Yo necesito ser un poquito más feliz de lo que ya era. Mucha gente lo supone, lo sabe o simplemente le da igual, ya que en mi casa, en mi familia, he sentido siempre la libertad de poder amar a quien he querido, de dedicarme a lo que he querido", añadió Alborán.

"Me he sentido arropado y acompañado a la hora de cumplir cada uno de mis sueños”, continuó el cantante malagueño de 31 años. También habló de cómo ha vivido en su entorno, "en mi trabajo, en mi compañía de discos, en Warner, jamás me sentí discriminado, odiado o sentí que decepcionaba a alguien por ser yo, pero desgraciadamente hay mucha gente que no lo vive así. Por eso hoy sin miedo también espero que este mensaje le haga el camino más fácil a alguien”.

Después de este clip,reaccionaron sus amigos entre los que se encuentran algunos famosos como Carlos Rivera, quien le escribió "eres muy grande Pablito. Se te quiere mucho", sin embargo este comentario ocasionó diversos comentarios contra el cantante mexicano. Algunas personas le respondieron con frases como "faltas tú" o "¿tú para cuándo?".

Nomas mi papi Carlos Rivera le da apoyo a Pablo Alborán y ya le andan comentando q se confiese él tmbn, qleros pic.twitter.com/ZHCdXRRlKY — landrea (@soylobest) June 17, 2020

Además Carlos Rivera se hizo tendencia en Twitter, estos fueron algunos comentarios en la red social.

Yo creí que Carlos Rivera comunicaría su homosexualidad antes que Pablo Alborán 🤷🏻‍♀️. — Rocío Ochoa. (@UnaIngrataMas) June 17, 2020

Carlos Rivera es el Pablo Alborán de los mexicanos. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. pic.twitter.com/mCYbKSzXf8 — FIFA Gate (@Robertonecio) June 17, 2020

