Cynthia Klitbo era la villana cansada de ser mala: "El Güero Castro con su varita mágica me dio la oportunidad en Teresa"

La famosa actriz Cynthia Klitbo es la villana de la telenovelas mexicanas que después de muchos personajes de este tipo, ansiaba una oportunidad para interpretar otros roles tras ser encasillada en unos papeles de la mala antagónica que ya quería abandonar.

Desde un en vivo para el Canal de Telenovelas por YouTube, se vio a la actriz con su nuevo look, de cabello color plata, hablando de su participación en la telenovela ‘Teresa’, papel que fue clave para que su vida cambiara.

"Para mi fue el primer personaje que me dio una oportunidad después de muchísimo tiempo de no ser una villana. Venía de hacer ‘Palabra de Mujer’ también de villana”, mencionó.

“De pronto me llamaron de producción y me dijeron de qué se trataba el personaje y yo no lo podía creer, porque hacía mucho tiempo que no había tenido un personaje que no fuera una antagónica”, contó la hermosa actriz de 53 años.

Entusiasmada al recordar esta época, reveló que fue José Alberto Castro, conocido como el Güero Castro, quien la hizo renacer como actriz al ofrecerle esa oportunidad que le devolvería la versatilidad en la actuación.

“Me emocioné mucho. El Güero Castro me tuvo esa confianza y partir de esa telenovela comenzaron a cambiar mis personajes, como la protagonista grande de la telenovela, al lado de los protagonista jóvenes”, explicó.

Cansada de personificar a la mala de la historia, relató cuán mayúscula fue su felicidad cuando llegó a su vida este personaje de ‘Juana’, la madrina de ‘Teresa’. “Fue una gran emoción porque debo confesar que ya estaba cansada de hacer personajes de villana”.

Expresó su agradecimiento con el gran y reconocido productor de telenovelas, y no escatimó en afirmar lo que representó en su vida la oportunidad que le brindó el Güero Castro. “Feliz por que el Güero Castro me tocó con esa varita mágica y de allí todo cambió y a los 43 años inicié otra carrera”.

A pesar de ser una repetición volvió a tener el éxito del pasado, recordó al catalogar como icónica esta historia que produjo Televisa.

"Creo que fue el final justo”, dijo Cynthia a diferencia de Daniel Arenas, al ser consultada sobre el final que se le dio a ‘Teresa’.

La vida sencilla de Cynthia Klitbo

A sus 53 años Cynthia Klitbo confiesa que no tiene secretos de belleza en sí. “Pero si te puedo decir es que soy amiga de las ensaladas, no me gustan las comidas dulces, me choca que quieran que coma pastel cuando voy a una fiesta".

“Quisiera verme como Maribel Guardia, que es más grande que yo y parece mi hija, así es la genética. Así soy yo”, dijo entre sonrisas la actriz.

El fumar es su mayor vicio, fuma tabaco y aún no ha podido dejarlo. “El tabaco es el más perro, es terrible y me encanta fumar, pero es terrible”, mencionó tras responder a la pregunta de cuáles son sus vicios.

Klitbo es opuesta al concepto de mujer que recurre al bótox y a las cirugías plásticas para eliminar las arrugas. Asegura que esas son las marcas del pasado, por lo que dice que a su edad “eso es lo que hay”, al referirse a su estado físico y a su felicidad al verse tal como es, como lo refleja desde las publicaciones en su cuenta Instagram.

