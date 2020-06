“Gordo también me gusta”: Eduardo Santamarina devela cómo maneja las críticas por su sobrepeso

Por primera vez y sin reservas, el galán de telenovelas Eduardo Santamarina habló sobre las duras críticas y acoso de la prensa que ha enfrentado a causa de su sobrepeso.

Durante una reciente entrevista al programa televisivo Ventaneando, el actor de la primera versión de “Rubí” confesó con sinceridad cómo ha afrontado los comentarios negativos relacionados a su apariencia física y develó los motivos por los que se ha consentido tener unos kilos de más.

“Me dicen ¿Eduardo no te molesta? (las críticas) ¿Y por qué me va a molestar? ¿Por qué me va a enojar algo que es verdad? Si me enojara y me pudiera tanto entonces no dejaría que llegara a subir de peso o me quedo encerrado en mi casa para que no me vean”, reflexionó con la sencillez que le caracteriza.

El actor enfatizó que jamás se ha ocultado por su apariencia e incluso hizo referencia a aquellas famosas imágenes que le tomaron durante un viaje familiar en las que mostraba un evidente aumento de peso.

“Tan ni me escondía ni nada que ahí están las fotos. Hay una (foto) en la que estoy en el hotel con mi traje de baño y una panza así (grande), y las chichis colgando, en la alberca. Me tomaron la foto y salió publicada en todas las revistas. Desde que salgo del cuarto, como estoy, me meto a una alberca en traje de baño, por supuesto que sé que eso puede pasar”, declaró.

“Me abandoné”: Eduardo Santamarina

Durante la conversación, la estrella de la televisión además admitió como nunca antes que subió de peso porque él decidió “abandonarse”; no obstante, reconoce que por su edad debe cuidar su salud y alimentación con esmero.

“Me abandoné, fue mi decisión; pues respétenla por favor. Gordo también me gusta y lo comido nadie te lo quita. Voy para 52 años, el metabolismo ya no es el mismo y soy consciente de que sí debo de cuidarme y no comer en exceso (…)”, declaró.

Por último, el esposo de Mayrín Villanueva expresó que tras cuidar su figura durante años, se siente bien darse un respiro.

“Me cuidé tanto, tantos años, porque encabezaba las historias. En la época fuerte de las telenovelas estuve veinte años de mi vida encabezando historias. Siempre fui el protagonista, entonces, obviamente, tenía que estar físicamente bien. No podía tener un mínimo de panza”, recordó. “Tomarme un tiempo y tirar la toalla, pues se vale también”.

Mira la entrevista completa aquí: