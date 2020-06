La lucha contra el cáncer de Lorna Cepeda, la eterna ‘Peliteñida’ de "Yo soy Betty, la fea"

Antes de Yo soy Betty, la fea, la actriz Lorna Cepeda ya estaba construyendo su camino en el mundo de la actuación, pero no fue hasta que encarnó a ‘Patricia Fernández’ en la emblemática novela creada por Fernando Gaitán que su imagen inmortalizó en la memoria de los televidentes de todo el mundo.

Su impecable caracterización otorgó a la audiencia la oportunidad de reír y enojarse con la enemiga del Cuartel de las feas y, pese a que daba vida a una pretenciosa e interesada antagonista, se ganó el corazón del público con sus frases, gestos y sentido del humor.

Tras su participación en la telenovela colombiana más famosa de la historia, Cepeda se consolidó como intérprete y aunque ha actuado en diversas producciones a lo largo de sus más de 20 años de carrera, como Chepe Fortuna y Mujeres asesinas, sigue siendo recodada y aludida como la eterna ‘Patricia’, mejor conocida como la “Peliteñida”.

Sin embargo, en medio de sus triunfos en el mundo de las telenovelas, un diagnóstico frenó todos sus planes y la obligó a emprender una batalla contra una terrible enfermedad que ya había hecho estragos en su vida: el cáncer.

La lucha de Lorna Cepeda contra el cáncer de piel

Un día en 2016, Lorna notó, gracias a un compañero, que la piel de su espalda estaba sangrando pero no le prestó mucha atención y no acudió al médico sino hasta cinco meses después desde que se percató del problema.

Cuando finalmente fue a consulta para encontrar la causa del mal, el médico se impresionó con el extraño lunar que tenía en la espalda, la regañó y de inmediato procedieron remover la marca que además de sangrar, había aumentado de tamaño.

“Me arrancaron ese lunar. Estaba inmundo. Era una cosa que no era así chiquitica sino una cosa grande”, precisó en una entrevista al programa Se dice de mí.

Tras la pequeña intervención, la colombiana salió para su trabajo creyendo que el problema se había solucionado, pero poco después el doctor la llamó para darle un aterrador e inesperado diagnóstico: tenía un cáncer de piel muy peligroso y debía ser operada para evitar que hiciera metástasis.

Escuchar el veredicto fue duro para Lorna, pues su hijo tuvo un cáncer de boca que sanó milagrosamente y su madre murió de la misma enfermedad. Por eso, al enterarse el resultado de los exámenes entró en negación y pensó que moriría, pero oró a Dios y, afortunadamente, venció a la enfermedad.

“Si tú crees en Dios, lo que él diga va a ser mejor que lo que tú pienses. En esa medida, yo me entregué y dije: ‘Que se haga lo que tú quieras’ Va ser mejor que lo que yo quiera por alguna razón. Esa fue toda mi oración”, narró.

La vida después del cáncer de Lorna Cepeda

Poco después, Cepeda pudo volver a sonreír junto a su familia, pero tuvo que ser intervenida en varias oportunidades más para deshacerse del melanoma. Al respecto, la actriz se abrió en una conversación para Lo sé todo donde contó cómo vivía tras pelear y ganar la batalla contra el cáncer.

“Me toca a estar a cada rato estar sacándome cosas del cuerpo porque si no se vuelven muy peligrosas. Yo tuve un tema en el 2016 y fue algo grave que me tocó operarme tenaz. Fue un susto muy grande y yo siento, he dicho y lo vuelvo a decir que fue un milagro divino, de verdad Dios me sanó totalmente”, enfatizó.

“De todas maneras me sigo cuidando y tengo que ir con un dermatólogo cada tres o cuatro meses y con una lupa mirarme todo el cuerpo y estar pendiente de todo ese tipo de cosas. Tengo cicatrices por todos lados (…), pero no me importa, es una batalla y cada que me veo una cicatriz en el cuerpo es como estar agradecida de estar viva”, afirmó Lorna Cepeda.

Más recientemente, en enero de este año, la ‘Peliteñida’ asistió al programa Enfermeras del Canal RCN donde compartió con un niño que padecía cáncer cómo ella enfrentó con éxito el mismo padecimiento.

“A mí me pasó algo parecido a lo tuyo. No me hicieron quimios, pero sí tuve una enfermedad que me tocó sufrir, padecer y superar, ya ti no te falta nada. Eso es solamente para niños valientes como tú. Cuando yo estaba en esa situación, a mí me preocupó mucho y también me asusté y también me cansé", le expresó según RCN Radio.

#Enfermeras 🏥🚑 | Lorna Cepeda aprovecha su paso por el hospital Santa Rosa para darle unos cuantos consejos a Camilo y subirle el ánimo para que pueda continuar con sus quimioterapias. ¡Revive el capítulo aquí!https://t.co/jdRY98BPij — Canal RCN (@CanalRCN) January 25, 2020

Actualmente, la artista está libre de la enfermedad y sigue conquistando a su más de un millón de seguidores en Instagram con sus proyectos, talento, simpatía y sempiterna belleza.

