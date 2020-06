Rechazó el papel antagónico y logró protagonizar 'Chispita': Lucero recuerda su primera telenovela

En una nueva conversación de #MuchoQueContar, Lucero relató cómo fueron sus inicios en el mundo de la actuación, teniendo 12 años, al lograr su primer papel protagónico en la telenovela ‘Chispita’.

“Aquella primera vez que yo soñaba con actuar en una telenovela, de pronto llega la oportunidad. Estaba terminando mi participación en Chiquilladas en Televisa Chapultepec, pero las telenovelas se hacían en Televisa San Ángel, donde fui a grabar el tema de ‘América esta es tu canción”, recordó la cantante al hablar con entusiasmo de cómo comenzó su vida en los dramáticos.

“Allí me entero que se estaban haciendo las audiciones para una telenovela donde la protagonista era una niña. Y dije allí voy yo: Me dijeron que estaban buscando la villana de la telenovela, la niña chocante”, agregó.

“Me llamaron y nos dijeron: Aceptada la niña para el personaje”, pero Lucero manifestó que el instinto maternal de su madre, quien ya se había convertido en su mánager hizo ver que el papel de villana no era le convenía para el despegue de su carrera que recién comenzaba.

Desde el jardín de su casa, Lucero grabó el video y lo compartió desde su cuenta Instagram, luciendo un hermoso jumpsuit negro con su cabellera peinada con delicadas ondas que la hacen ver espléndida entre el verdor de las plantas.

En la platica entre madre e hija, esta le explica que no estaba convencida de la pertinencia de que tomara el personaje de antagónica, cuando teniendo una imagen dulce y su nuevo disco pronto ya iba a salir, reflejara a la “chocante de la telenovela”.

Por ello, tomaron la decisión de ir a hablar con el productor de la novela, Valentín Pimstein y su productor asociado, para agradecer mucho la oportunidad, pero que no era congruente por lo que acababa de comentar.

La oportunidad en las telenovelas para Lucero llegó como una casualidad

Lucero estaba convencida que esa no era lo mejor para su carrera en el canto, agradeció la oportunidad y no aceptó el papel. “Y de repente Eugenio Globo dijo si nosotros también lo hemos analizado y queremos que como la que iba a hacer el papel de Chispita ya está mucho mayor, ya no da la edad”.

Entre saltos y sonrisas, Lucero reveló que se llenó de felicidad cuando le anunciaron que ella sería quien daría vida a la niña, a Chispita. Al indagar qué pasaría con la niña que iba a hacer el papel, le dijeron que ellos arreglarían la situación.

“Necesitamos buscar a la villana porque queremos que tú seas Chispita”, contó Lucero con su cara llena de la misma emoción que sintió hace más de 30 años.

“Se me calló hasta los ojos, yo estaba en una emoción”. De los nervios lloré con lágrimas y todo. Fue así como mi primera telenovela llegó a mi vida. No me cabe duda de que soy afortunada, soy muy suertuda, las cosas se van juntando de tal manera que han sido siempre maravillosas para mi”, dijo emocionada.

"Chispita fue el comienzo de una carrera mucho más grande, se internacionalizó y así Chispita vive en mi corazón”, comentó Lucero para cerrar sus recuerdos de su comienzo en la pantalla chica mexicana.

Para ese entonces, el papel protagónico estaba pensado para la actriz Graciela Mauri, a quien Lucero veía como un ejemplo a seguir en la actuación por sus éxitos y corta edad.

Fue a ella a quien sustituyó cuando logró que le cedieran el personaje principal, que finalmente la catapultó a la fama en la televisión mexicana e internacional.

