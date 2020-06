Paulina Peña habla de la muerte de su madre

Paulina Peña hija de Enrique Peña Nieto, ex presidente de México, habló de su madre Mónica Pretelini y de lo que ocasiona no tenerla a su lado, debido a que falleció en enero de 2007.

A través de su cuenta de Instagram, Paulina hizo una dinámica de preguntas, ahí fue cuestionada acerca de cómo sobrelleva la muerte de su mamá.

Instagram

“Siento que no me quedó de otra. Fue lo que me tocó, así como hay personas que les hace falta su papá, su hermana o su hermano. Lo llevo como va”, dijo. Y agregó “obviamente hay días que los extrañas más de lo normal, pero pues siempre creo que están ahí y tienen alguna manera de enseñar que están contigo. Entonces un día a la vez” .



Paulina tenía 11 años cuando su madre falleció, de hecho hay una foto de la hija mayo de Peña Nieto entrando a la Catedral de Toluca con la urna de las cenizas de su mamá en brazos.

