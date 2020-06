Alejandro y Vicente Fernández volverán a desbordar los sentimientos

Alejandro Fernández ha demostrado que la cuarentena y la pandemia por el Covid-19, no ha mermado en sus inquietudes en la música.

La dinastía Fernández, pese a todos los rumores, siempre ha estado unida, y más en los días importantes para la familia.

El Potrillo no deja de estar cerca de sus padres, Vicente Fernández y Doña Cuquita, y ahora que se acerca el Día del Padre, quiso brindarle un gran regalo y reconocer la aportación e influencia que le ha dado a lo largo de su carrera artística.

"[email protected] para cantar juntos mañana? Pocas cosas en la vida como el orgullo de compartir la música mexicana que tanto amo, con el más grande. Para todos aquellos que no supieron valorar un amor… Mi padre y yo tenemos algo que cantarles. #MentíAF", compartió el cantante en sus redes sociales.

Añadió, "Le mentí, pero me muero por volverla a ver".

La canción interpretada por Alejandro Fernández y Vicente Fernández está publicada en el álbum Hecho en México, que salió al mercado el 14 de febrero de 2020.

Le dije que se fuera de mi lado. Que lo que yo sentía se había acabado. Le dije: "Nunca vuelvas a buscarme", porque sería imposible perdonarle. Le pedí que se olvidara de que existo. Y que fue la última vez que yo la miro. Que nunca me llame por ningún motivo. Porque soy su ex-amor, y no su amigo", es parte de la letra de la canción.

El video del tema fue grabado durante su presentación en el Auditorio Telmex , donde lo acompaño Don Vicente, que por primera vez subió al escenario del inmueble ubicado en Zapopan, Jalisco.

Hace unas semanas, Alex Fernández estrenó el tema El tiempo no perdona, que dedicó a su padre, Alejandro Fernández.

La canción fue escrita por Francisco Elizalde y producida por Javier Ramírez.

“El tema fue enviada a mi papá, luego él se la reenvió a mi abuelo para que la escuchara; la verdad, no me acuerdo si se la dio para que la grabara o mi abuelo decidió que yo la grabara. Me enamoré de la canción, no podía cantarla cuando la grabé, porque no dejaba de llorar. Me puso a llorar como bebé y cuando lo escuchó mi papá… también lloró, porque es bastante sentimental.”, compartió el también llamado Heredero.

