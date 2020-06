Chumel Torres realizará foro sobre racismo ¡sin Conapred!

Luego de que en los últimos días se desatara la polémica por la participación de Chumel Torres en un foro de clasismo, racismo y discriminación que realizaría el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), y después éste se cancelara, el comunicador indicó que hará el debate, sin la participación de la institución.

A través de su cuenta de Twitter, el conductor de El Pulso de la República, escribió que en el foro participarán los actores Maya Zapata y Tenoch Huerta, la analista Mariana Ríos, el académico de la UNAM, Federico Navarrete y la escritora Jumko Ogata.

La publicación llamada El racismo no es chiste, venía acompañada con el mensaje de Torres:

¿Se acuerdan del foro que no hicieron?

La discusión, prevista para este jueves 18 de junio a las 18:00 horas, será moderada por José Antonio Aguilar, Director de Racismo MX.

Conapred indicó que se cancelaría el foro del 16 de junio, luego de que diversos usuarios, entre ellos, la esposa de Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, le exigiera una disculpa a Chumel tras haber llamado a su hijo, menor de edad, Chocoflan.

A lo que el mismo cómico, después de la insistencia, ofreciera una disculpa a la escritora y al hijo menor del mandatario.

Aquí sigo esperando. Ofrecer una disculpa ennoblece. Pienso que tenemos la vida para ser mejores personas, y cada día es una oportunidad para ese objetivo. Por mi parte, el señor está disculpado aunque él no manifieste humildad alguna. ¡Vamos hacia delante con gratitud y amor! 🦋 https://t.co/6C9OUyhvdB

Mi mamá ya me hubiera regañado por no pedir disculpas a @BeatrizGMuller por ofender a su chavito.

Pero mi mamá ya no está.

Pero como me está viendo siempre y no quiero hacerla enojar. Aqui va:

Claramente no pensamos ni yo ni mi equipo que fuera a tener todo este impacto.

— CHUMIBEBÉ (@ChumelTorres) June 17, 2020