Laura G explica el radical cambio en su vestuario: “Antes no me quedaba la ropa”

La animadora de Venga la Alegría, Laura G, ha recibido tantos buenos comentarios de su reciente radical cambio de vestuario que se abrió a explicar la verdad y confesar por qué solía usar “ropa de señora”.

Así lo aseguraban cientos de seguidores en sus redes, quienes le llamaban la atención por vestirse tan señorial y anticuada con blazers anchos. Asombrada por las buenas impresiones que ha causado su nueva imagen, Laura G aseguró que todo se debía a su segundo embarazo.

A 10 meses de haber tenido a su bebé, la presentadora indicó que ahora se siente más segura y por eso hemos visto esa transformación en un vestuario más ajustado y sensual.

“Cuando entré a Venga la Alegría acababa de tener a Lucio. Había pasado un mes y pues tu cuerpo es completamente diferente. Se tarda aproximadamente un año en regresar. Y eso es lo que ha pasado conmigo. Este bebé me ha costado muchísimo más que con Lisa (…) todavía tengo 3 kilitos encima”, confesó en un video compartido en sus historias de Instagram.

Laura G continuará usando sus blazers

Agregó que aunque estaba dando de amamantar a su bebé, se sentía inflamada y no estaba preparada para usar ropa ajustada. “Siempre ha sido el mismo estilo, la situación es que antes no me quedaba la ropa. Como les he comentado, estaba dando pecho y a diferencia de otras mujeres que se chupan, yo engordo, retengo líquido, grasa y todo. Así es mi cuerpo y por nada del mundo pensaba sacrificar mi lactancia”, puntualizó.

Desde hace días, anunció que ya había destetado a su bebé y además, durante la cuarentena comenzó a ejercitarse, con lo cual se ha comenzado a ver mejor en el espejo.

Aun así defendió el uso de blazers como parte de su estilo pues asegura que son una prenda poco valorada y con mucho estilo por lo que continuará llevándolos en sus outfits de cada día.

