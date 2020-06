Adriana Paz: La actriz mexicana que brilla en Perdida, interpretando a Angelita, la sensual abogada

View this post on Instagram

Ayer fue un día muy especial. Por un lado se estrenó en España por @antena3com la serie llamada #PERDIDA con una muy buena acogida. Y por otro, presentamos a la prensa de Estados Unidos la serie #COYOTETV a estrenarse en #PARAMOUNTNETWORK este año Ambas trepidantes, emocionantes conmovedoras. Ambas con un elenco.y una factura espectacular. En ambas tengo personajes increíbles. Por favor ¡Véanlas! Por si esto fuera poco, sucedió un día después de mi cumpleaños número 40. ¡Qué maravillosa entrada a la cuarta década! No me lo creo todavía. Como siempre, sólo puedo estar agradecida. ¡GRACIAS! Yesterday was a very important day. In one side it was released in Spain the Tv Show Perdida with a very well reception, and in the other side we presented in LA to the American press the upcoming Tv show Coyote. Both thrilling, exciting, touching. Both with an amazing cast and amazingly done. In both I have great characters. Please watch them! All this, one day after my forty birthday. What an incredible wellcome to this new decade! I can't believe it yet. As always, just be thankful. THANKS! #bienvenidaminuevadécada #perdidalaserie #coyotetv #AngelitaMoreno #SilviaPeña #antena3 #atresmediaplayer #paramountnetwork