Poncho de Nigris aclara situación sobre riesgoso embarazo de su esposa

Poncho de Nigris y su esposa Marcela Mistral le comunicaron una noticia agridulce a sus seguidores de Instagram, al confirmar el embarazo de la conductora, pero que se enfrentaban a una situación riesgosa ya que se trataba de un embarazo ectópico.

Poncho De Nigris ‘amenaza’ cantar con Alejandro Fernández El polémico regio estuvo de paso en la Perla Tapatía y tiene encuentro con Alejandro Fernández.

Poncho de Nigris y el embarazo riesgoso de su esposa

Ambos dieron la noticia juntos en un video publicado en Instagram, donde aclararon la situación para que sus seguidores no se dejaran llevar por rumores: "Hay algunas especulaciones en redes sociales sobre un posible embarazo de nosotros y lo cual es cierto, sin embargo, nos vamos a enfrentar a una situación muy común, normal, no tan común de un embarazo atípico, lo cual me va a someter a una operación de emergencia y pues, como sabemos que pueden filtrarse, gente puede enterarse y no van a tener la verdad absoluta, por eso lo estamos compartiendo en este momento", comentó al respecto Marcela Mistral, quien ya es madre de dos hijos.

"Es algo tan común pero también es algo doloroso y no es algo con lo que se pueda estar jugando", enfatizó.

Poncho de Nigris confesó que estaba muy emocionado ante la llegada de un nuevo integrante a la familia y le afectó mucho que, finalmente, no fue así: "Sí está embarazada pero no es un embarazo normal, fuimos a checar a Marcela y nos dijeron que no había nada y ya, nos pusimos tristes, normal (…) yo tenía la ilusión, el Día del Padre, estaba bien contento".

Marcela enfatizó que es "un embarazo ectópico, la gente que lo ha vivido sabe, los médicos sabe, es algo que sucede normalmente".

Te recomendamos en video