Thalía luce una extravagante pijama de seda rosada y es la más glamorosa

View this post on Instagram

No importan las etiquetas sino los sentimientos. Siéntete libre de amar a quien quieras y siéntete [email protected] de ser quien eres. En el mes del orgullo/pride, felicito a [email protected] [email protected] que se atreven a vivir en la libertad de sus creencias e ideologías basados en el amor sincero que está lleno de tantos colores hermosos. Espero les guste el video de letras de “Por Amor Al Arte” que hice con tanto amor para mi amada comunidad LGBTQ+. ¡Muchas felicidades en el mes del orgullo/pride!!! Los amo y saben que estoy con ustedes siempre. 🌈🧡💛🤎❤️💚💜🖤💙 ➡️ https://youtu.be/d2h47Pf0dY4 . . . #Gay #LoveIsLove #Pride #Pride2020 #Orgullo #PrideMonth #Equality #LGBTQ #EqualityForAll #LGBTQ #LoveWins #PorAmorAlArte #PAAA #AQLI #SameSexMarriage #RainbowPride