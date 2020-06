Consuelo Duval destapa por qué terminó su noviazgo con Raúl Araiza: “Me dolió mi corazón”

Como nunca antes, la actriz Consuelo Duval se abrió sobre su pasado noviazgo con Raúl Araiza y develó que su relación con él fue muy especial pues siempre la hizo sentir "profundamente amada".

Durante una entrevista al programa "La última y nos vamos", la estrella destapó detalles inéditos de la experiencia amorosa que tuvo con “El Negro” Araiza, como dónde fue su primera vez y por qué terminó el idilio que aún recuerda con mucho cariño.

Duval recordó que conoció a Araiza, quien fue su primer novio, a finales de los años 80, cuando comenzó a trabajar como recepcionista en Televisa mientras estudiaba en la preparatoria.

"Es mi primer novio, que mi hermano cómo se encabro…, pero pues fue mi primer novio en recepción, o sea, yo trabajaba en recepción y él iba a saludarme todos los días. Él trabajaba en Senda de Gloria (1987)", rememoró ante el conductor Yordi Rosado.

La también presentadora destacó que para ella fue un acontecimiento que el reconocido y exitoso joven se fijara en ella; no obstante, develó que él se negaba a dejarla frente a su casa por temor a que le quitaran sus pertenencias en el sector donde ella vivía.

“Era hijo de Raúl Araiza papá, el director, y se había fijado en mí. Y yo en Tlatelolco, hijo de su pinch*, ya te habrá contado. Me dejaba en el metro Viveros, claro, no le fueran a quitar (algo), pinch* ca***. Sí, cierto, me dejaba en el metro, me decía: ‘Ay, Pachita es que ir a tu casa, me da miedo que me vayan a quitar mis cosas’, y yo: 'Sí, no importa Raúl, yo me voy en el metro”, relató imitando la voz de una mujer enamorada.

Asimismo, la intérprete de ‘Federica P. Luche’ desnudo su corazón y detalló sonrojada dónde fue la primera vez que hizo el amor con el presentador Hoy.

"Era un hotel de los de cortina, porque hasta yo me agaché… Se bajó la cortinita, él pagó y así, ¡qué vergüenza, Yordi! Fue el único ese día", afirmó y reiteró que él "era muy amoroso" con ella.

"Yo creo que le daba mucha ternura", admitió.

Tras años de aquel tierno romance que atesora en su corazón, Consuelo Duval reconoce que fue una “bendición” poder entregarse por primera vez y sin freno al amor en los brazos de un hombre “tan hermoso” como Raúl.

“Viéndolo por el lado de que la primera vez es la que marca la vida, qué bendición que fue con un hombre tan hermoso como Raúl Araiza porque independientemente de que estaba en la época del desm***. A mí en lo personal siempre me hizo sentir profundamente amada y dicen que quien trata a una mujer como princesa es que fue educado por una reina, se le nota el reinado por todos lados”, describió con afecto.

Consuelo Duval devela por qué terminó su relación con Raúl Araiza

En medio de la amena conversación, la celebridad además reveló que el galán también fue el primero en romperle el corazón, pues él terminó su noviazgo de ensueño cuando se enamoró de Daniela Castro.

“Y luego a mí me dejó por Daniela Castro y me dolió mi corazón (…), pero me dejó por ella, y amé que Daniela Castro me habló para amigarse conmigo: 'Hola, tú eres la ex, te invito a Los Ángeles”, concluyó.

Mira la entrevista completa aquí: