Érika Buenfil confiesa por qué no concibió más hijos aunque deseaba tenerlos

La actriz Érika Buenfil recordó los duros momentos que atravesó hace 15 años cuando quedó embarazada de su hijo Nicolás de Jesús y destapó por qué no se atrevió a tener más hijos aunque quería hacerlo.

Durante una entrevista en el programa Hoy, la reconocida “Reina del TikTok” aseguró que pese a la polémica que soportó al conocerse que estaba encinta de su primogénito, producto de un romance fugaz con Ernesto Zedillo Jr., no se arrepiente de haber tenido su bebé pues uno de sus sueños más grandes era ser mamá.

“Qué bueno que lo tuve, tarde pero lo tuve, porque si no sí se me hubiera pasado el tiempo y a lo mejor sí me hubiera arrepentido de no haberlo tenido. Yo quería ser mamá a fuerza”, reveló Buenfil, quien ha fungido el rol de padre y madre, pues Zedillo Jr. nunca ha querido velar por el ahora adolescente.

Durante la conversación, la intérprete de “Te doy la vida” además confesó que sí deseaba tener más descendientes, especialmente una hija, pero las difíciles circunstancias que vivió tras el escándalo con la paternidad de su unigénito la hicieron desistir de la idea.

“Sí, la niña, pero por la situación que viví realmente yo quedé como muy escamada, como con muchos miedos y aparte yo tenía que sacar adelante a Nicolás sola y dije ‘no, es muy difícil’, se me cerró el mundo, viví circunstancias muy difíciles y dije ‘hasta aquí me quedo”, detalló.

No obstante, la estrella de la televisión admitió que está sumamente feliz con el hijo que la vida le regaló pues es un gran joven con un buen corazón.

“Soy feliz, lo amo, me encanta y está guapísimo (…) No saben qué buen muchacho, pero de verdad bueno, tiene un gran corazón, es lo que más me gusta de él, su buena onda”, añadió.

Érika Buenfil cuenta si su hijo quiere conocer a su papá

Hace unos meses, en una plática con la periodista Mara Patricia Castañeda, Érika Buenfil develó que nunca le ha ocultado a su pequeño que su progenitor es el hijo del expresidente de México Ernesto Zedillo y tampoco le ha hablado mal de él.

“No es un fantasma, ni jamás le dije ‘se murió’ y ‘se fue’; no, así están las cosas, y él sabe finalmente quién es y quién es su abuelo”, señaló la celebridad de 55 años.

En esa ocasión, también contó que los intentos del hijo del político por acercarse a su retoño han sido “muy poquitos” y todos desde la distancia. Además, aseguró que Nico ha presentado un deseo muy vago por conocer a su papá, aunque no descarta que algún día se encuentren.

“Un poco sí, un poco no, porque ahorita creo que ni le intereso yo, no habla ni conmigo, o sea, creo que ahorita su vida son sus amigos, sus juegos, su escuela, le intereso porque le convengo, cómprame, llévame, paséame, manéjame y dame permisos, bueno sí le intereso”, admitió.

