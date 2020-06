Influencer Ana Mireles se enoja ¡con su celular! y explota en Twitter

La hair & makeup artist Ana Mireles explotó en redes sociales ¡contra su celular! Y es que la joven manifestó su molestia por la capacidad de su dispositivo, que últimamente le ha traído problemas.

A través de su cuenta en Twitter, la influencer escribió que tiene uno de los mayores problemas: tener que borrar alrededor de 20 mil fotografías y 5000 videos, para que sus aplicaciones como Instagram no presenten inconvenientes.

"Estoy harta! Ok! puede que sea mi culpa que tengo mi cel con 20k fotos y 5k videos un poquito pesados! Pero porque se cierra Instagram? No me quiere cerrar otra app? Porque insta??? uds saben cuando voy a acabar de borrar todo lo que tengo? NUNCAAAA" (SIC)