Le llueven críticas a Chumel Torres por mencionar a Yuya

Nuevamente el presentador Chumel Torres dio de qué hablar en Twitter, luego de que sostuviera una discusión con la editora Tania Tagle, quien corrigió uno de sus tuits, en donde el youtuber se había dirigido de forma incorrecta al pueblo Rarámuri.

Tagle lo criticó por usar el término tarahumaras para referirse a la comunidad Rarámuri. Concluyó su tuit con un duro mensaje para Chumel: “Eres un chabochi miserable. Mis abuelos te repudian”.

Mientras el conductor cuestionó si veía su programa en YouTube, Tania continuó con las acusaciones para el originario de Chihuahua.

“Alguien me dijo que te comparaste con mi abuelo muerto, ya sabes cuyo funeral me cagaste mandando a tus trolls. Ojalá de ahora en adelante nombres a su pueblo como corresponde”, escribió en su cuenta de Twitter.

Torres sólo respondió que emitió sus comentarios porque ya había recibido muchos ataques de Tania Tagle, quien continuó con la encarnizada discusión.

“Me sonó a amenaza, pero tú serías incapaz. Aprende a nombrar a los pueblos antes de tratar de convencernos de que tienes algo que aportar contra la discriminación. Y no uses a la familia de las personas como ejemplo de algo que no eres”, añadió la editora.

Tras estas líneas de la escritora, Chumel remató con el comentario que esta mañana lo puso en el blanco de las críticas y en el que incluyó a Yuya.

“Ni es amenaza ni estoy tratando de convencer a nadie de nada. Ya no veas El Pulso, nomás te enojas. ve a Yuya, es más tu ondita”, escribió el influencer.

A Chumel Torres lo tacharon de misógino y machista por involucrar a Yuya y despreciar su contenido; mientras que a Tania Tagle le recordaron unos tuit pasados en los que también utilizó los términos tarahumaras o huichol.

“Sí me pone muy malita de mi superioridad moral que me han esculcado hasta la basura y lo peor que pudieron obtener es que hace 7 u 8 años le llamé tarahumara al pueblo rarámuri (y huichol al wixárika y otomí al hñahñu). Como que hasta me siento mejor persona de lo que soy”.

Sí me pone muy malita de mi superioridad moral que me han esculcado hasta la basura y lo peor que pudieron obtener es que hace 7 u 8 años le llamé tarahumara al pueblo rarámuri (y huichol al wixárika y otomí al hñahñu). Como que hasta me siento mejor persona de lo que soy. — Tania Tagle (@Tania_Tagle) June 19, 2020

El conductor de El Pulso de la República ha estado toda la semana en el foco de los reflectores. Todo comenzó cuando el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) anunció que haría un foro en contra del racismo y uno de sus ponentes sería Chumel, quien ha destacado en múltiples ocasiones por realizar comentarios en contra de las condiciones físicas, económicas, sociales o de género hacia diversos personajes.

