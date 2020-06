“¿A poco ya me veré tan grande?”: Mayrín Villanueva revela qué pensó cuando le ofrecieron el papel de la madre de ‘Rubí’

La actriz Mayrín Villanueva destapó qué sintió cuando la producción de la nueva versión de Rubí la contactó para ofrecerle el emblemático personaje de 'doña Refugio Ochoa', la madre de la malvada protagonista.

En una entrevista con el programa Hoy, la estrella confesó que aunque al inicio le impresionó que la llamaran para encarnar a una mujer mayor cuando apenas tiene 49 años, al final lo vio como un reconocimiento hacia su trayectoria y un voto de confianza como intérprete.

“Al principio es como de 'ay, ¿a poco ya me veré tan grande que ya me hablan para hacer un personaje como la mamá de 'Rubí?", develó. No obstante, Mayrín enfatizó que se enfocó en lo positivo del ofrecimiento y aceptó la importante oportunidad por madurez actoral.

“Es aceptar el paso de los años, el paso de tu vida y también de una trayectoria como actriz, porque si no, no me lo hubieran ofrecido. Entonces ver el lado bueno”, destacó.

Asimismo, la esposa de Eduardo Santamarina reconoció que como artista siempre quiere lucir perfecta en los teledramas, pero no todos los personajes pueden ser así.

“Las mujeres somos muy vanidosas, siempre nos gusta salir bonita y que nos digan: ‘Qué joven, qué bárbara, por ti no pasan los años’ y no, sí pasan y aquí estamos”, reconoció.

Antes del estreno el pasado lunes 15 de junio de la esperada telenovela, la célebre artista conversó sobre su personaje y admitió que sí le “pegó en el ego” dar vida a una mujer mucho mayor que ella.

“Nunca me había tocado hacer un personaje mayor y pues, es prepararte emocionalmente porque sí te pega en el ego pero lo disfruto. Ya una vez que estás ahí, es parte de lo que tú como actriz siempre pides hacer algo diferente y es un personaje muy bonito”, confesó en entrevista a Las Estrellas.

En esa oportunidad, además describió su rol como una mujer “íntegra” que lamentablemente tiene ver cómo su hija, a la que siempre atendió y cuidó, se transforma en una villana.

“Refugio es una mujer íntegra, una mujer en la búsqueda de la felicidad de sus hijas. Desafortunadamente, no lo logra”, explicó. “Es una mujer trabajadora, amorosa, presente, siempre dispuesta a ayudar y es increíble pero sí pasa que la mamá es el todo y la hija sale como nunca te lo imaginas y ese es el caso de ‘Rubí”.

De igual forma, manifestó su agradecimiento por ser parte de la tercera producción del proyecto de Televisa “Fábrica de sueños”.

“La historia de 'Rubí' es algo que todo el mundo hemos visto en varias versiones entonces formar parte de este proyecto siempre se agradece”, concluyó.

