Summer Sonic Festival trae de regreso a The 1975, Radiohead, BTS y Metallica

SUMMER SONIC 2020 ARCHIVE FESTIVAL⚡ サマーソニック2020がオンラインフェスとして開催決定✨🇪🇸 コンサート開催自粛が続く中、サマソニ/スパソニを応援してくださっている皆さまへのお返しとして、今年なかったサマソニを2週にわたりオンラインフェスティバルとして開催します!各年のヘッドライナー級のアーティスト達がこの企画に快く賛同してくれました。 秋のSUPERSONICまで多くのイベントやフェスが延期・中止となっている中、これまでの素晴らしいステージの数々を楽しんで頂ければ幸いです。各アーティスト24時間限定配信となります。 また、SUPERSONIC、これからのコンサート再開に向けてクラウドファンディングを立ち上げます。安心してコンサートを楽しんでもらうための対策に皆さまのご支援をお願い致します。 リターンとしてこのサマソニ2020の限定グッズや今後のクリエイティブマン洋楽公演に来場可能なチケットクーポン等をご用意していますので是非チェックしてみてください。 <配信スケジュール> https://www.youtube.com/user/summersonic ■2020.06.18 Thu 6.18thu 12:00PM 【SUMMER SONIC 2020 ARCHIVE FESTIVAL】イントロダクション トークセッション:クリエイティブマン代表 清水、サッシャ、奥浜レイラ ■2020.06.19 Fri 6.19fri 6:00PM-6.20sat 5:59PM Mr.Children [Summer Sonic 2013 ダイジェスト映像] 6.19fri 9:00PM-6.20sat 8:59PM BTS [Summer Sonic 2015 ダイジェスト映像] ■2020.06.20 Sat 6.20sat 6:00PM-6.21sun 5:59PM LINKIN PARK [Summer Sonic 2013 ダイジェスト映像] 6.20sat 9:00PM-6.21sun 8:59PM Metallica [Summer Sonic 2013 ダイジェスト映像] ■2020.06.21 Sun 6.21sun 6:00PM-6.22mon 5:59PM Arctic Monkeys [Summer Sonic 2014 ダイジェスト映像] 6.21sun 9:00PM-6.22mon 8:59PM The 1975 [Summer Sonic 2014 ダイジェスト映像] ■2020.06.27 Sat 6.27sat 6:00PM-6.28sun 5:59PM Underworld [Summer Sonic 2016 フルセット映像] ■2020.06.28 Sun 6.28sun 6:00PM-6.29mon 5:59PM Radiohead [Summer Sonic 2016 フルセット映像] 9月のSUPERSONIC、今後の公演再開に向けたクラウドファンディングを実施します。 SUPERSONIC / 来日公演 開催支援プロジェクト “Don't Stop The Music” ~みんなのLIVEのために~ ※6/18(木)正午開始 グリーン・デイやアヴリル・ラヴィーンなど2月末から多くの公演の延期・中止を余儀なくされている中、多くの方々から応援のメッセージをいただき、フェスやライヴのある日常を一日も早く皆さまの元に取り戻したいという気持ちでいっぱいです。秋には世界に先駆けて開催されるインターナショナルフェス「SUPERSONIC」が控えています。 SUPERSONICでは、サーモグラフィーや消毒液の設置など安全にフェスを楽しんでいただくための環境を整えていく必要があります。開催時期の状況で、通常とは異なるオペレーションによってご不便をおかけする事もあると思いますが、これからのフェスやコンサートが今まで以上にかけがえのないものにするために皆さまのサポートをお願い致します。会場に来られないお客様のためには映像配信も予定していますのでご安心ください。 今年はお休みとなってしまったSUMMER SONICをオンライン配信フェスとして立ち上げ、そのスペシャルグッズをリターンの一つとしてご用意させて頂きました。 その他、フェス出店でもお馴染みのキューバ料理店カフェハバナお食事券や2021年のクリエイティブマン公演洋楽公演に来場可能なお得なチケットクーポンなどもございますので、ご支援のご検討をよろしくお願い致します。 ■クラウドファンディング https://camp-fire.jp/projects/view/288105 https://supersonic2020.com/news/detail/8 #summersonic #supersonic #みんなのLIVEのために