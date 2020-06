Letizia muestra su look más juvenil: Una falda plisada dorada de corte asimétrico perfecta para este verano

View this post on Instagram

News {19 June 2020 | Friday} : King Felipe and Queen Letizia, accompanied by their daughters, the Princess of Asturias and Infanta Sofía, attended the contemporary flamenco show ‘Fandango Avenue’ starring dancer Sara Calero at the Teatros del Canal in Madrid in support of the reopening of the cultural centers after the lockdown caused by the coronavirus pandemic. . . . . . . . . #SpanishRoyals #SpanishMonarchy #SpanishRoyalFamily #FamiliaRealEspañola #CasaReal #KingFelipeVI #QueenLetizia #PrincessLeonor #InfantaSofia #PrincessSofia #PrincessOfAsturias #ReyFelipeVI #ReinaLetizia #PrincesaLeonor #PrincesaDeAsturias #ReyesDeEspaña #KingOfSpain#QueenOfSpain #Monarchy #Royals #Royalty #Spain #España