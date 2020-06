El final que Lorna Cepeda deseaba para ‘Patricia’ y ‘Nicolás’ en Yo soy Betty, la fea

La emblemática telenovela Yo soy Betty, la fea ha enamorado a millones en todo el mundo desde su estreno hace más de 20 años con la gran historia de amor entre sus protagonistas, 'Beatriz Pinzón' y 'Armando Mendoza'. No obstante, dentro de este icónico relato hay otros romances que también estremecieron por completo a la audiencia.

Uno de esos idilios que los fanáticos de este teledrama todavía atesoran en su corazón fue el fugaz e insólito romance entre dos de los personajes más populares: 'Nicolás Mora' y 'Patricia Fernández'.

Recordemos que el mejor amigo de 'Betty' desde siempre manifestó un gran amor y devoción por la 'Peliteñida' que nunca le correspondió sinceramente. De hecho, la joven belleza se aprovechó de sus sentimientos hacia ella y lo usó para solventar sus problemas económicos hasta que él se da cuenta de sus intenciones y decide alejarse de ella.

Aún hasta el final del popular melodrama, el público aguarda con esperanzas que algún cambio inesperado uniera para siempre al par, pero las decisiones de ambos terminaron de alejarlos, rompiendo los corazones de los seguidores de la pareja.

Sin embargo, no solo los televidentes tenían un anhelo con este imposible amor. La actriz Lorna Cepeda, encargada de dar vida a 'Patricia' en la novela, recientemente confesó qué ella también esperaba algo diferente para su personaje y el de 'Nicolás', encarnado por Mario Duarte.

Esto quería Lorna Cepeda para Patricia y Nicolás en Betty, la fea

A través de su cuenta oficial en Instagram, Cepeda compartió el video de su escena favorita en la histórica producción de 1999 y resultó ser uno de los momentos más memorables entre su personaje y el de Duarte.

En esta, se puede volver a ver cómo Nicolás defiende a la guapa mujer de un sermón que está recibiendo de Daniel Valencia y, por un momento, pareciera que las chispas saltan entre los polos opuestos.

“Les cuento que esta es mi escena favorita. Amé a 'Nicolás'”, escribió Lorna en la descripción de la publicación, donde además contó que, al igual que muchos espectadores, deseaba que 'Patricia' y 'Nicolás' se quedaran juntos aunque su rol no se mereciera un hombre como él.

“Yo quería que quedaran juntos, tenía la esperanza, mi parte romántica me decía 'sí se puede y mi parte racional, no, ella no se lo merece', pero siempre guardé la esperanza”, admitió.

Los usuarios no tardaron en reaccionar a la inesperada confesión y de inmediato le manifestaron en los comentarios que compartían su sentir.

“Siempre que veo esa escena se me sale una lagrimilla. Merecían quedar juntos”, “Me hubiese gustado que terminaran juntos pero lamentablemente la ‘Peliteñida’ no se dio cuenta que él lo daba todo por ella” y “Odio a Patricia, pero me hubiera encantado que quedaran juntos”, fueron algunas opiniones.

Ahora, esta no fue la primera vez que Lorna hizo esta revelación, pues ya durante una entrevista para El País de Colombia había dicho que esa era su cuadro favorito en Yo soy Betty, la fea por la tierna mirada que 'Patty' le da a su inteligente pretendiente en ese instante.

“Mi escena favorita de la novela es cuando, por un momento, pareciera que 'Patricia' se va a enamorar de 'Nicolás Mora'. Es un segundo de escena, cuando él se devuelve para defenderla a ella de 'Daniel Valencia' y 'Patricia' se queda viéndolo como si lo mirara de otra forma, como si le interesara. Esa parte me encantó”, relató.

