Brad Pitt cuenta sus inicios en Hollywood: Compitió con George Clooney y ganó el casting para Thelma & Louise

Los inicios en Hollywood que todos ya conocen no fue nada fácil para Brad Pitt. El irresistible actor a sus 56 años es uno de los talentos consagrados más buscados por los directores en la meca del cine.

Al cumplirse 29 años del estreno de la película Thelma & Louise, el actor recordó lo duro de sus inicios en su decisión de perseguir sus sueños para lograr una oportunidad que lo hiciera famoso en la pantalla grande.

A un año de finalizado su divorcio, Angelina Jolie revela el por qué se separó de Brad Pitt La actriz ha suavizado la relación con el padre de sus hijos por el bien de sus seis hijos

Esta película, estrenada en 1991, fue la primera oportunidad de Brad Pitt junto a dos grandes actrices, aparición que lo catapultó a la fama y de allí comenzaron a llegar las grandes películas que le permitieron demostrar su talento en la actuación.

Foto/Pinterest

En una entrevista al diario The Sun, el actor estadounidense señaló que no terminó la escuela, cuando solo le faltaba entregar un trabajo final para obtener el título de High School, pues no quería perder más tiempo, en su afán de mudarse a Los Ángeles, reseñó el Daily Mail.

A su llegada a la ciudad, solo tenía $275 y un periódico en su mano en donde leyó que para solicitar el papel de extra debía inscribirse, por lo que vio tres oportunidades y se registró en las tres.

“A una semana de registrarse, estaba en el set haciendo un trabajo de extra y estaba muy, muy feliz”.

Relató que en sus ansias en alcanzar una verdadera oportunidad, en un trabajo de extra se aventuró a improvisar una línea que no estaba en el libreto y el resultado fue fatal.

“Yo era hacia el papel de extra de mesero. Me aventuré a decir unas líneas cuando le servía a un actor y luego venía una mujer”.

Pero todo la improvisación terminó cuando el director le grito: “¡Corten! ¡Corten!” Se acercó a mí y me dijo: “Si vuelves a hacer eso, ¡te irás de aquí!

Thelma & Louis fue la puerta al éxito de Brad Pitt

El agradecimiento de Brad Pitt será eterno hacia la actriz Geena Davis y el director Ridley Scott, por ser los artífices de la gran oportunidad al triunfo en la meca del cine.

“No tenía nada que mostrar, excepto mi trabajo como extra y ellos se arriesgaron conmigo”, relató el protagonista de ‘Mrs & Mr. Smith’, quien a casi 30 años del estreno de su película más querida, con gran humildad confiesa que se estremece al escucharse con una voz muy alta.

Foto/Pinterest

“Soy más consciente de lo alta que estuvo mi voz en esa película. Mi a** debe haber estado tan apretado siendo el primero”, dijo en broma y riendo el actor.

Destacó su asombro al presentar el casting y a los siguientes días ya estaba grabando en el set.

Habló de la suerte que tuvo al ser escogido por la propia Geena Davis en pleno casting, cuando tuvo que enfrentarse a grandes artista de la industria del cine como George Clooney, quien estuvo en la audición junto a otros cuatro actores, de los que no dio su nombre.

Foto/Pinterest

“El rubio…hola”, le dijo Geena para sacarlo del grupo de hombres que buscaban el papel de extra en Thelma & Louis.

A partir de allí vinieron las protagonizaciones en grandes películas finalizando la década de los 90 hasta la actualidad, cuando este año volvió a tener entre sus manos otra estatuilla del Oscar por su actuación en el film de Quentin Tarantino, 'Once Upon a Time in Hollywood.'

Foto/Pinterest

Gianluca Vacchi muestra su mansión en Italia y los fans lo atacan por tener estas excentricidades El multimillonario italiano presumió de su increíble residencia adornada con fastuosas piezas de arte

Te recomendamos ver: