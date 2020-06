La Chilindrina recuerda a Don Ramón en el Día del Padre

María Antonieta de las Nieves decidió estar de vuelta frente a las cámaras, luego de la reciente muerte de su esposo.

La actriz decidió charlar con sus seguidores en toda Latinoamérica, además de felicitar a todos los papás por su día, que se celebra este domingo en México.

María Antonieta de las Nieves presentó a su hija La Chilindrina, quien fue la que platicó algunas anécdotas del programa El Chavo del 8.

“Cada semana grabábamos un capítulo especial, de lo que fuera, a veces era de la historia de Cleopatra, Napoleón, de personajes muy viejos de hace muchos años. Mi mamá (María Antonieta de las Nieves) hacía todos los papeles de las damas jóvenes, pero una vez le dijeron que saldría de niña; así que me disfracé con otro vestido, me le presenté a Chespirito y le encantó, porque parecía una verdadera niña de 8 años. Ese fue mi primer programa como La Chilindrina, todavía no existía ni la mama de Kiko, ni Kiko que aparecieron hasta el segundo o tercer programa”.

La Chilindrina reveló que los mejores episodios fue cuando grabaron en Acapulco.

"Programas inolvidables los de Acapulco, los episodios me encantaron. Una vez estaba en la playa, mientra los demás estaban haciendo una escena sin mí, y pasó una niña vendiendo conchas en la playa, pero como estaba sin el vestido de La Chilindrina, no me reconoció, pero si me contó un chisme: El Chavo también está en el hotel, porque viene con su novia Paty', eso me dio mucha risa".

“Estoy cumpliendo 48 años se haber empezado con La Chilindrina, porque empecé a trabajar desde los seis años y hasta ahorita no he parado. Tengo 60 años de ser actriz, no vayas a pensar que tengo 68 años”, compartió María Antonieta de las Nieves.

Añadió, "es un milagro de Dios que después de muchos años, a 48 años de haber empezado con La Chilindrina, la gente nos siga queriendo más ahora, porque hay más gente y ya son tres generaciones que nos siguen, y gracias a la fortuna de Dios, soy de los pocos sobrevivientes, soy una chilindrinosauria”.







La Chilindrina bromea sobre su relación con Doña Florinda

La actriz mexicana celebra 48 años con el personaje de La Chilindrina.

“Desde hacer 48 años sigo teniendo ocho años. Las niñas son mágicas nunca cumplimos años, ni nos salen arrugas, ni canas, porque siempre somos niñas; así como las señoras viejas y feas, siempre son señoras viejas y feas, ya saben como quién… la vieja chancluda (Doña Florinda/Florinda Meza), no es cierto [risas]”.

Don Ramón

La Chilindrina mandó una felicitación por el Día del Padre, pero en especial a quien fuera su papá en El Chavo del 8.

"Feliz Día del Padre, papito lindo, mi amorrrrr. Un abrazo hasta el cielo. Yo era una hija muy mula y metiche, pero él siempre me tenía mucha paciencia. Si tenía cara de enojón, pero no era tanto como su gran corazón, lo extraño mucho".

"¡Mi papi es un papi muy padre! Felicidades a todos los papis del mundo, en especial a mi papito lindo mi amor hasta el cielo".

