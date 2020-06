Leslie Shaw demuestra que las mujeres también mandan en el género urbano

Leslie Shaw ha superado los tres millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, su personalidad y música está presente en Latinoamérica, donde se posiciona en el género urbano.

La cantautora peruana define su estilo como libre y sensual, porque su única intención es hacer pasar un buen momento con sus canciones.

“Mi salud musical es muy sana, la música nos ayuda, más en estos momentos, porque el mundo vive un estrés, angustia, preocupación, y la música ayuda a relajarse, olvidarse de las preocupaciones y alegrar un poco el día”, dijo Leslie Shaw desde Miami.

La artista urbana considera que el reguetón, hip hop y el trap hecho por mujeres pasa por un buen momento.

“Durante este proceso que he estado buscando oportunidades y haciendo música, he conocido muchos artistas nuevas y está saliendo una generación de mujeres fuertes; la idea es romper con eso de que los hombres son los que mandan, porque ellos también se juntan y apoyan entres ellos. Creo que como mujeres tenemos esa responsabilidad de darnos la mano, dejar fuera las envidias, hacer música y colaboraciones para demostrar que no tenemos nada que envidiarle a los hombres, al revés tenemos una propuesta diferente más sexy y divertida, la música es para todos”.

Yo soy Leslie Shaw es el nombre que da título a su EP, que fue producido por Maffio, así como colaboraciones musicales como Shelow Shaq, Bulova, Mau y Ricky.

Considerado como el nuevo target femenino del género urbano, también ha dado de qué hablar con sus declaraciones en redes sociales.

"Soy gay, soy lesbiana, soy bisexual, soy transexual soy heterosexual, soy como tú soy humano #pride #respeto #amor #tolerancia #igualdad".

Por lo que la cantante añadió, “soy tal como soy, trato de ser transparente. Hay días que me siento sexy, me quiero maquillar y ponerme tacones; otras salir sin maquillaje o estar en casa. Soy sexy, estoy cómoda con mi sexualidad y sensualidad, quiero que me conozcan tal como soy, que así me quieran”.

Colaboraciones

La cantante urbana sabe que las colaboraciones son la mejor manera de conquistar nuevos territorios por eso ha optado por invitar a otros exponentes del género.

“Soy compositora, por lo que interpreto mis temas, pero también estoy dispuesta a entregarlas a alguien más. He tenido oportunidad de cantar con Luis Fonsi y Farruko, pero sigo trabajando para mandar ideas a otros artistas, que ya tienen mucho más experiencia que yo”.

Leslie Shaw reveló que le gustaría trabajar con Danna Paola: “Me gusta Danna Paola estaría increíble hacer algo con ella”.







Poder latino en el género urbano

Leslie Shaw promociona su nuevo sencillo Estoy soltera, en el que logró unir a tres países (Perú, Colombia y México) para su nuevo video, como lo fue junto a Farina y Thalía.

“El video es una historia que grita a los cuatro vientos el concepto del feminismo en su máxima expresión. Estoy soltera es mi canción favorita del EP, y tuvo la colaboración de estas grandes estrellas de la música latina. Pude conocer personalmente a Thalía, ella es encantadora, y la pasmos lindo en el video. Recuerdo que en las escenas que están los chicos en calzoncillos, yo molestaba a Farina, quien es súper tímida, pero Thalía y yo les decíamos: 'Habla con lo chicos, Fari', nos hemos reído mucho”.

