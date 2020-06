Love Aaj Kal, la historia de amor de India que arrasa durante la pandemia

View this post on Instagram

Sartik❤ #sartik #youtube #youngcouples #amritasingh #struggle #irrfankhan #sidhantchaturvedi #covid_19 #ibrahimalikhan #aaryankhan #gaurikhan #suhanakhan #sartik #memes #bhumipednekar #aliabhatt #kareenakapoor #nickjonas #ananyapandey #feminist #anshulakapoor #khushikapoor #shanayakapoor #fakefriends #sidhartmalhotra #rishikapoor #ranveersingh #brahmastra #ranbirkapoor #deepikapadukone