Andrea Legarreta comparte foto junto a su “príncipe azul”

Mi papi… mi ojitos de cielo… mi príncipe azul desde el día que nací… mi rey adorado… mi protector, consejero y confidente… Doy gracias a Dios por tenerte con nosotros!! Te amo y te amaré eternamente… Más allá de la vida… Soy muy feliz de ser tu hija y estoy MUY orgullosa de todo lo hermoso que eres y has sido!! Feliz día del padre!! Dios te bendiga eternamente!!❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️