Carlos Rivera muestra con orgullo video hecho en Londres, donde grabaron Los Beatles y Freddie Mercury

Carlos Rivera disfruta del éxito que ha alcanzado a través de esfuerzo y talento. A través de una publicación, el artista nacido en Huamantla, Tlaxcala, compartió su orgullo al alcanzar sus triunfos fuera de su tierra natal.

Además de ser el primer cantante mexicano en lograr un disco en vinilo en los legendarios estudios de Abbey Road Studios, ubicados en Londres, ahora suma el video que se realizó en este espacio mágico donde solo los grandes artistas han llegado.

Foto/Instagram

Sus fans ya disfrutan de ese disco y Carlos Rivera continúa con gran emoción mostrando su gran logro. En el video se observa en los emblemáticos lugares de Inglaterra, cantando sus mejores éxitos, con grandes planos abiertos y acompañado por la Orquesta Sinfónica de Londres.

Artistas internacionales como The Beatles, The Cure, Coldplay y Freddie Mercury, tuvieron la oportunidad de grabar sus discos en un sitio que enmarca la historia y la popularidad en el Reino Unidos, reseñó el diario El Sol de Tlaxcala.

Y el talento y carisma de Carlos Rivera ha quedado plasmado en unas escenas que lo hacen feliz por ser uno de sus sueños cumplidos y así lo refleja en su publicación.

“Carlos Rivera Sessions Recorded at Abbey Road. Crónica de un sueño cumplido. El único mexicano hasta hoy en tener un disco vinilo y audiovisual grabado en @abbeyroadstudios. Te invito a soñar conmigo”, escribió el cantante para compartir con sus fans el sueño de su vida.

Los fans de Carlos Rivera apoyan sus éxitos

Carlos Rivera ya ocupa lugares que consagran su talento y sus fans lo apoyan en esa carrera emprendida hacia el éxito.

Carolina_adame2 : Ya lo tengo en mis manos y está increíble, es una sensación sin palabras.

: Ya lo tengo en mis manos y está increíble, es una sensación sin palabras. Mile_montesdeoca : Gracias por enseñarnos a seguir luchando por nuestros sueños . Te quiero, guapo. Gracias por todo.

: Gracias por enseñarnos a seguir luchando por nuestros sueños . Te quiero, guapo. Gracias por todo. Maaii.chuu : Que nadie te diga que no puedes.

: Que nadie te diga que no puedes. Dulcediaz26 : Qué felicidad ver hasta donde estás ahora Rivera.

: Qué felicidad ver hasta donde estás ahora Rivera. Beluromeroo_: Todo lo que lograste ye lo súper mereces. Te amo.

Tal como se lo propuso, así lo lo alcanzó. “Ha sido una de las experiencias más impresionantes que me ha tocado vivir en mi carrera, que me alegra haber podido llegar hasta allá. Y sobre todo, el volver a confirmar que mi frase de ‘que nadie te diga que no puedes’”, señaló.

El saber que grandes de la música precedieron su paso por ese lugar, es algo que pone a Carlos Rivera lleno de felicidad, tras catalogar a Abbey Road como un templo.

“No me sentí intimidado. Sentí una magia especial que me movía. Literalmente puedes sentir a los fantasmas que tiene ese lugar. El piano que tengo atrás es el mismo donde se compuso ‘Let it be’, es algo que es impresionante. Todos los que entramos estábamos como en un sueño”, publicó El Sol de México.

