Fernanda del Castillo: 'Ya no somos esas princesas esperando que nos rescaten'

Mucho ha pasado desde que Fernanda Castillo protagonizó telenovelas como Teresa (2010), Destilando amor (2007) y Las vías del amor (2002) que se transmitieron por televisión abierta; luego dio el paso al cine y a las series de televisión que le han brindado la posibilidad de mostrar una gama de personajes, pero sobre todo mujeres que ya no están a la espera de ser rescatadas por un príncipe azul.

“Me siento afortunada que mi carrera ha ido evolucionado, como lo hace la televisión y la sociedad. Siento que en esa época donde yo hice telenovelas, de las que me siento muy honrada y agradecida de haber tenido esas oportunidades, todavía se contaban esas historias que giraban alrededor del amor y la imposibilidad del amor, con personajes de mujeres que seguían siendo las princesas que esperaban ser rescatadas”.

La actriz agregó, “cuando llegan los formatos de las series, la verdad me toca, de alguna manera cósmica, estar en El señor de los cielos que modificó la televisión, de repente teníamos ganas de ver cosas más reales. En la serie hice un personaje que no era una princesa, sino era mal hablada, de armas tomar, una mujer empoderada como Mónica Robles, que era otro tipo de mujer. Creo que ya no somos esas princesa esperando que nos rescaten, sino que también podemos ser esas mujeres que rescatan al príncipe y están rescatándose a sí mismas”.

Fernanda Castillo habló de su etapa de reinventarse y cómo la pandemia ha provocado que regresen proyectos a la pantalla por el excesos de consumo de contenidos por internet.

Por ejemplo, recién se estrenó la primera temporada de Enemigo íntimo en la televisión en México (Telemundo Internacional); además, la segunda temporada en Estados Unidos.

“Hace dos años y medio que hicimos la primera temporada, y terminamos la segunda en diciembre del año pasado. Siempre trato de volver a ver mis proyectos, porque parte de mi trabajo es observar que transmití y que no logré transmitir; al principio me costaba mucho, porque todo el tiempo me criticaba pero con los años se va volviendo una cada vez más tolerante y exigente. Reveo todo mi trabajo, que es lo peor [risas]”, señaló Fernanda Castillo.

Enemigo íntimo llevó a Fernanda del Castillo a experimentar el aislamiento en una cárcel.

“Mi carrera ha ido evolucionando con las mujeres. Me siento afortunada, porque siento que soy una mujer así, no me gusta estar quieta, sino emprender la acción. Tuvimos que esperar dos años para la segunda temporada de Enemigo íntimo esperando dos años, después de un final que dejó todo en suspenso”.

Evita encasillarse en los personajes

Mónica Robles, Luis de la Barrera, Roxana Rodiles han sido algunos de los personajes que ha interpretado Fernanda Castillo en su carrera como actriz.

“Mi principal reto es crear distintos personajes, para evitar que el público se remita a otros de mis personajes. Mucha gente me había visto en telenovelas, por eso es importante reinventarse frente a un público, pese a que la gente no quería que me transformara en otra cosa después de Mónica Robles. Hay muchos actores que solo cambian de vestuario o de nombre, pero siguen haciendo lo mismo; ahora quieren que seamos diferentes”.

Proyectos en pausa

Fernanda Castillo compartió cuáles proyectos quedaron sin terminar, ante la pandemia del Covid-19.

“Estaba trabajando en la nueva temporada de Monarca, donde hago un personaje que no corro, ni viento o empujo; es decir, mujeres de acción. Es una mujer fuerte, pero de otra manera. Las grabaciones quedaron pendientes y terminaré en cuanto haya la posibilidad de hacerlo. También cuando se abran los cines, hay una película de suspenso que hice al año antepasado llamada Cuidado con lo que deseas, se iba a estrenar para mayo, pero aún no hay fecha cierta. Es la primera incursión en el cine de crimen con Iván Arana y Juan Ríos”.

Reflexiones

Tristeza

“Acepto que a veces me siento triste y que esta situación no es para nada fácil. Que hay días en que me desespero y dejo que el miedo o el enojo hablen o piensen por mi . Que la rutina y el encierro me cansan y me producen desesperanza. Que a pesar de que me siento agradecida , hay días que mi atención solo está en lo que no pude hacer ,en lo que perdí, en eso que quería y que se esta quedando atrás por esta pandemia", reveló la actriz en sus redes sociales.

México

“Me siento impotente y frustrada porque veo lo que sucede en el mundo y duele porque sé que eso pasa todos los días también en mi México. Que el racismo y la falta de consciencia nos han ganado muchas batallas. Que me duele lo que somos como seres humanos y no se por dónde se empieza para modificarlo".

Redes sociales

"Comparto esto, por que aquí , en las redes sociales , a veces las cosas se ven 'solo bonitas y sencillas' pareciera que nada duele o nada cuesta y después de darle una vuelta a tú Instagram puedes terminar sintiendo que solo tú te sientes así: [email protected] y pues no, yo también lo estoy".

Balance. "Aún con todos estos sentimientos, acepto que lo mejor que puedo hacer hoy es quedarme en mi casa por mi pero también por [email protected] que por necesidad u obligación no pueden hacerlo ; que seguiré tratando de ser empática para ayudar y contribuir a que pronto estemos bien todos , que quiero dejar de juzgar lo que hacen los demás y encontrar un balance para disfrutar este proceso lo más que pueda y concentrarme en lo que sí puedo hacer y en lo que sí tengo. Que quiero ser parte del cambio , del cambio que necesita mi país y el mundo . Que hoy hay mucho por lo que luchar , crecer y creer".

Reestreno de Enemigo íntimo en México

50 capítulos de la serie que ya puede volver a verse por Telemundo Internacional en México.

