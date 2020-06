José José pone a 'llorar' a los mexicanos en redes sociales

View this post on Instagram

De la tierra al cielo, feliz cumpleaños José José! Eres Rey de todas las canciones y estarás siempre en nuestros corazones. Los cielos hoy celebran en grande a una leyenda de persona, a un príncipe. Has dejado una marca en las naciones con tu voz y has cambiado el estándar de artista. Querido príncipe de la canción, te extrañamos pero sabemos que estas gozándote al lado de Jesús hoy en tu cumpleaños. Gracias por tanto y tanto amor. 1948-2019 #Feliz72Principe Crédito a fan que regaló esta hermosa foto. From earth to heaven, happy birthday José José! You are King of all songs and you will always be in our hearts. The heavens today celebrate a legend of a person, a prince. You have left a mark on the nations with your voice and you have changed the standard for an artist. Dear prince of songs, we miss you but we know that you are enjoying yourself next to Jesus today on your birthday. Thank you for all the love you gave us. 1948-2019 #Happy72Prince Credit to fan who gifted this beautiful photo.