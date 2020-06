Karla Panini y Américo envían impactante mensaje a familia de Karla Luna

Karla Panini y Américo Garza siguen dando de qué hablar y en esta ocasión, la pareja envió un contundente mensaje a la familia de Karla Luna, en el que afirman que el conflicto que existe entre ellos no es por ver las dos pequeñas hijas, que Karla Luna y Américo Garza procrearon, sino por dinero.

Por medio de un video publicado en redes sociales, Américo Garza y Karla Panini desmintieron los rumores de que cobran por entrevista y destacaron que solo quieren salir a defenderse después de cinco años y medio de mantenerse callados.

No te pierdas: Cómo pedir comida higiénica y apoyar a que pequeñas y medianas empresas reactiven sus negocios

"Nosotros no empezamos con este circo mediático, tanto mi esposo como yo tenemos como cinco años y medio aguantando vara. Cuando empezó todo, que no lo empezó la familia Luna, desde antes se empezó con dimes y diretes no dijimos nada apechugamos y dejamos que se nos dijera de todo, no por buenos, no por santos sino porque nuestra mayor mortificación son nuestros hijos", mencionó Karla Panini.

Karla Panini y Américo Garza también destacaron que la familia de Luna siempre es la que los ha atacado.













Publicidad













"Realmente yo sé que el móvil no son las niñas, a este movimiento, lo que andan haciendo, marchas ridículas y lo que quieren hacer no es por las niñas es por dinero, es porque quieren vender una serie, quieren vender un libro. Siempre he estado abierto, se los dije, desde el día uno cuando fui por las niñas le hablé al esposo de Erika, le dije que estaba disponible para platicar, después también lo hice contigo Rubén (hijo de Karla Luna), a toda la familia le he dicho que siempre he estado dispuesto a platicar a que las vean pero que no va a ser a sus condiciones", explicó Américo Garza.

Asimismo Karla Panini mencionó que ella no tiene ningún problema si la familia de Karla Luna visita a las niñas en su casa.

Te invitamos a consultar lo más visto en Publimetro

¿Cómo consultar en línea las boletas de calificaciones 2020 de la SEP? Las boletas de calificaciones 2020 de la Secretaría de Educación Pública se podrán consultar en el portal del Sistema de Información y Gestión Educativa.

Jennifer Lopez y Kim Kardashian posaron juntas con vestidos transparentes bordados con cristales Ambas son buenas amigas

John Ackerman esposo de Irma Eréndira Sandoval demandará a Loret por reportaje John Ackerman señaló que se debe castigar a quienes filtraron datos personales de él y su esposa

Loret de Mola publica foto y reviven romance con Laura G en redes En 2011 los conductores fueron captados en una cabaña en La Marquesa

También puedes ver: