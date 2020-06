El look más sencillo de Belinda con pants y sudadera sin lujos

View this post on Instagram

Quiero compartirles las fotos de los ensayos de ayer, no puedo expresar lo que siento cada vez que tengo la oportunidad de subirme a este escenario, cantar 🎤 las canciones de Mecano y poder darle vida a este personaje tan bonito llamado Maria. No se pueden perder esta obra que les va a llegar a lo más profundo de su corazón @hnmpl_mx 🖤