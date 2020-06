Biby Gaytán enamora a sus fanáticos con una blusa transparente con cristales y mini falda

View this post on Instagram

¡Feliz Cumpleaños @bibygaytan! 🥳💙💛🎉🤗 Siempre deslumbrando con tu inigualable belleza en el escenario ♥️ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• #timbiriche #timbiriche35 #timbirichejuntos #generaciontimbiriche #tuyyosomosunomismo #90s #90sfashion #90sstyle #90svintage #90smusic #90sera #90svibes #90snostalgia #vivanlos90s #los90s #the90s #bibigaytan #bibygaytan #bibigaytán #bibygaytán #capetillogaytan #eduardocapetillo #bibi #biby #chicagoelmusical #chicagothemusical #dosmujeresuncamino #alcanzarunaestrella #muñecosdepapel #bailaconmigo