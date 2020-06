Captan a Eiza González en pleno romance con Timothée Chalame

Eiza González se ha vuelto tendencia en redes sociales debido a que TMZ dio a conocer unas fotografías donde está acompañada de Timothée Chalame.

La mexicana y el franco-estadounidense fueron captados en Cabo San Lucas, México, y en una de las imágenes se les ve besándose. Según TMZ, además de los besos, el actor tocó la guitarra y le cantó a Eiza y un grupo de amigos con los que se encontraban.

Timothee Chalamet Makes Out with & Serenades GF Eiza Gonzalez in Mexico https://t.co/RArhQutxuZ

— TMZ (@TMZ) June 23, 2020