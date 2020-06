Gomita estalló de manera grosera contra quienes la criticaron por el regalo a su papá

La youtuber Araceli Ordaz, Gomita, no tuvo pelos en la lengua para defenderse contra quienes la han criticado por el regalo que le dio a su papá en una doble celebración, su cumpleaños y el Día del Padre.

La comediante quiso agasajar a su padre con un obsequio poco usual pero de su gusto, el cual causó innumerables señalamientos.

En días pasados, Gomita decidió adelantar el regalo a su papá y le entregó dos arreglos florales con cientos de rosas rojas. Sin embargo, uno de los presentes llevaba varias latas de Coca Cola y además, docenas de cajas de cigarrillo.

En el video compartido en su canal de Youtube, alegó que aunque para muchos resultaría un poco “raro”, son los gustos de su papá y ella quería que lo disfrutara. Las razones que dio no fueron suficientes para que le llovieran críticas en sus redes sociales.

"Cero conciencia tuviste para regarle algo así a tu papá, no está bien que sigas fomentando un vicio tantos cigarros y refrescos, se ve que lo amas tanto, yo en tu lugar le regalaría algo más sano, algo que disfrute, algún regalo que tenga actividad física. Cómo lo cuidas".

"¡Que horror! tabaco y coca cola, no imagino sus pulmones y sus dientes".

"Cigarros de regalo??? Aunque digamos que es algo que le gusta él pero son muchas cajetillas y la verdad deberías fomentar el que tu papa no fumara y más con estas enfermedades q están en el mundo, no se me hace un regalo bueno".

"No pues qué buen regalo coca y cigarros!!!!".

"No inventes, Gomita, lo quieres matar de un EPOC no te pases".

"Ayy Gomita, tú siempre tan bella, pero creo que sí falló un poquito lo que acompañó a las rosas, cuídalo y quiérelo!!".

Gomita responde bastante alterada

La influencer no se quedó con todo lo que le dijeron y decidió responder tanto por escrito como en video, a través de sus historias.

“Amargados, les mando un abrazo y si no les gusta mi regalo, les recuerdo que no pregunté ni pedí opiniones, solo yo sé qué hace feliz a mi papá, y no soy de las que finge en redes, si les gusta LA GENTE FALSA QUE DA EL REGALO PERFECTO, les diré que esta no es la cuenta y pueden ir a seguir a otro, ME VALE MA$?#%*^… SI LES PARECE O NO…”, escribió en la publicación.

Al cabo de unos minutos, emitió una respuesta verbal en la que subió un poco más el tono de su molestia, aunque terminó riéndose de sus “haters”.

