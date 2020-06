Salas de cine esperan turno para abrir puertas

Desde el pasado 25 de marzo, las salas de cine en toda la República Mexicana cerraron sus puertas, ante las restricciones impuestas por el brote de coronavirus Covid-19.

Las dos cadenas mas importantes del país: Cinépolis y Cinemex, optaron por dejar de recibir al público para evitar riegos en la población.

Han pasado tres meses, y ya comienza a surgir información sobre la posible reapertura de todas las salas de cine en México, lo cual mantiene a la expectativa al público que extraña sentarse frente a la gran pantalla.

La Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine), está a la espera de la instrucción de los gobiernos federal, estatal y municipal para que puedan abrir.

“Estamos justo esperando que las entidades de cada estado vayan determinando fecha de apertura, porque dependemos del paso de los famosos semáforos. Se desconoce si los cines entrarían en semáforo naranja o amarillo, obviamente nuestra intención es que entremos en todos los estados en semáforo naranja, tal como se tiene a nivel federal. Ahorita, es un caos, porque se deja la decisión a nivel estatal; algunos de ellos están en naranja o amarillo, por lo que dependerá de cada autoridad municipal”, adelantó Tábata Vilar Villa, directora general Canacine.

VIDEO: Así abren los centros comerciales en la nueva normalidad Sears abrirá sus tiendas con todas las medidas necesarias de sanitización y sus empleados usarán caretas, tapabocas y guantes

La industria del cine empezó actividades en Europa y Estados Unidos, en este último entró en la primera fase de las aperturas de los complejos cinematográficos.

Hay que recordar que países como Japón y Corea del Sur nunca cerraron sus salas de cine, solo implementaron y reforzaron sus medidas sanitarias; además, limitaron aforos y generaron protocolos de limpieza continua.

La Canacine reveló que la información que circula por redes sociales, en el que CDC de Estados Unidos advierte que los cines son lugares de alto riesgo, la cual es falsa.

“Al revisar la información publicada por este organismo, solo encontramos que presentan evidencia de que: (1) el virus no se transmite tan fácilmente mediante el contacto con superficies y, (2) la principal fuente de contagio es el contacto entre personas, sin guardar sana distancia, a causa de la transmisión de gotas de saliva. El hecho de que las personas en los cines se mantienen en silencio, mirando en la misma dirección y sin moverse de su lugar, evita la dispersión de saliva.

"Es por esto que, tomando en consideración las mismas directrices del CDC, los cines son lugares con riesgo bajo de contagio. Los protocolos desarrollados por las grandes empresas de exhibición cinematográfica en México se fundamentan en los más altos estándares internacionales, tomando en consideración las recomendaciones de autoridades gubernamentales”.

Por ahora, mientras no se reabran todas las salas de cine en el país, los grandes estudios no podrán liberar los estrenos para México, porque un aforo al 25% de su capacidad no es viable económicamente.

3 PREGUNTAS A TÁBATA VILAR VILLA

Directora general Canacine.

“Estamos aclarando y convenciendo a las autoridades para abrir lo antes posible”

Foto | Cortesía.

¿Cuándo abrirían las salas?

— Una vez que logremos que las autoridades de cada estado y municipios definan color de semáforos y nos den fechas de reapertura, ya lanzaremos una campaña, sobre todo Cinemex y Cinépolis para comunicar todas las medidas y la gente se sienta segura en los cines, que estarán más limpios que sus propias casas, es algo que se garantizará.

Reflexionan sobre el futuro de los conciertos y el streaming en Latinoamérica

¿Cuáles serán los principales protocolos?

— Limpieza, sanitización, separación entre espectadores, dispensadores de gel, lavado de manos, pago con tarjeta, sana distancia, control de aforo, equipo de protección para los empleados, salida ordenada y uso de canales digitales.

¿Cómo cambiará en la parte de alimentos?

— Se servirán los alimentos de manera individual, con guantes y a distancia, porque se marcarán las filas en el piso. Se quitará la dulcería a granel, así como los dispensadores de salsas.

A tomar en cuenta

7,500 salas de cine comerciales e independientes en la República Mexicana.

4º lugar ocupa México entre los países con más salas en el mundo.

25 salas abiertas hasta el momento en municipios de Michoacán, Aguascalientes y Quintana Roo.

83 millones de boletos de dejaron de vender del 25 al marzo al 15 de junio, lo que representa más de cuatro mil millones de pesos.

150 empresas que se dedican a la producción y distribución de películas para cine y televisión

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: