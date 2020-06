¡Confirmado! Pese a las críticas 365 DNI tendrá segunda parte

La polémica, críticas y pasión seguirá ardiendo tras la confirmación de la segunda parte de una de las historias más eróticas que Netflix había mostrado en su listado de producciones originales. Su protagonista femenina Anna Maria Sieklucka fue la encargada de revelar y confirmar esta información que tendrá que esperar hasta el 2021 para su estreno.

Confirmada la segunda parte de 365 DNI por Netflix

A través de una transmisión en vivo, Anna Maria Sieklucka confesó que la historia de la autora polaca Blanka Lipinska llegará a la plataforma streaming con su segunda entrega para darle continuidad según como está reflejado en el libro que lleva el mismo nombre, pero no será sino hasta el 2021 que se iniciarán las grabaciones.

No iniciarán las grabaciones este año, debido a la pandemia, no podremos ir al extranjero para filmarlo, deberán ser pacientes y esperar. Probablemente será hasta el próximo año. No sabemos exactamente cuándo podremos comenzar”, dijo. Con esto la fanaticada de 365 DNI se sintió feliz, pues a pesar de que la película ha recibido hasta amenazas para ser retirada por promover el abuso sexual, ha sido una de las más vistas en las últimas semanas desde su estreno.

Por lo pronto, se desconocen más detalles de lo que sucederá con Massimo y Laura, así como de su desbordante pasión con la que esta particular pareja se robó el corazón de la audiencia amante de este tipo de historias.

