Mayrín Villanueva muestra su cuerpazo en bikini rojo en la playa

! LAS MUJERES NO SABEMOS DE QUÉ SOMOS CAPACES, HASTA QUE LO INTENTAMOS! Si hay algo que he aprendido en esta cuarentena es arriesgarme a hacer cosas diferentes; descubrir nuevas pasiones y superar mis miedos y prejuicios. #Palette ¡Muchas gracias! El resultado del color fue increíble. Les comparto estas fotos finales de todo el proceso de pintarme el pelo yo sola, pero que sin duda y gracias a Palette pude lograrlo siguiendo los pasos y aplicando el tratamiento increíble que tiene para un resultado increíble. Ahorita que estás en casa y tienes la oportunidad de hacerte un cambio de look tu sola, anímate. con Palette porque #Enelcolorestalafuerza @hairsocietymx