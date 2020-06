MC Davo apuesta por la unión entre raperos en su nuevo disco

El rapero MC Davo dio a conocer su nuevo álbum digital llamado Canciones Mamalonas, el cual está conformado por temas que creó durante los dos últimos años y también cuenta con diversas colaboraciones de raperos mexicanos y exponentes originarios de Argentina, Perú y Chile.

“Fueron canciones que fui tirando a lo largo de estos años, las cuales realmente compuse sin pensar en hacer un disco. Cuando las fui sacando fue canción tras canción como es el negocio ahora y en algún momento sabía que estos temas o se quedaban en el aire o las metía en un próximo disco, entonces me decidí por lo segundo”, mencionó el regiomontano.

Asimismo MC Davo comentó que, aunque en el género del rap todavía son muy marcadas las rivalidades entre diversos exponentes, él confía en el trabajo en equipo y las uniones.

“Creo que a diferencia de décadas pasadas existe más colaboración dentro del rap pero las rivalidades siguen existiendo. Nos encantaría a algunos que todo fuera color de rosa y todos se unieran. Algunos promovemos la unión pero hay dos o tres que por más que uno quiere siempre te tiran y no lo puedo evitar, no quiero decir que me envidian pero es lo que representan, no encuentro otra explicación”, destacó.

Explicó que entre las colaboraciones para este disco se encuentran raperos como Gera MX, Santa Fe Klan y Neto Peña, C-Kan, Pablo Chill-E de Chile, Sloowtrack de Perú, pues además del talento nacional quiso explorar nuevos sonidos con artistas internacionales.

“Era algo que me urgía hacer en mis discos, salir del sonido de siempre e ir a colaborar con puente de fuera, entonces este disco está muy variado, tiene canciones con mensaje, canciones para bailar, para capear, como siempre ha sido de todo un poco y creo que a la gente le está gustando”, afirmó.

Además enfatizó que para él no es importante la popularidad de los exponentes con los que busca colaborar sino su talento. “Yo grabo por el talento y por dejar mi semilla para que más gente me escuche”, indicó.

MC Davo definió este disco como un proyecto más maduro a diferencia de sus discos pasados, pues conforme pasan los años va ganando experiencia en este ámbito.

“Cada disco aprendo algo, siento que es una cara más madura y con buen sonido, ya no batallamos para entregar un buen sonido, un buen material o unas buenas rimas”, aseveró el rapero.







-El nuevo disco de MC Davo está conformado por 14 canciones de las cuales seis son completamente nuevos.

-El videoclip de la canción Préndete un blunt cuenta con dos millones de visualizaciones en YouTube.

-MC Davo es muy activo en redes sociales y en Instagram publica parte de su vida cotidiana.

-En noviembre del año pasado MC Davo le dedicó una canción a su pequeña hija llamada Mujer.

-Hace unas semanas MC Davo fue sometido a un cirugía por hernia inguinal.

-MC Davo consideró que el rap en México está en uno de los mejores momentos, pues anualmente se dan a conocer más exponentes.

-El originario de Monterrey cuenta con 5.2 millones de suscriptores en su canal de YouTube, donde publica los videos de sus canciones.

-Afirma que la inspiración en ocasiones se da en el estudio pero principalmente en los sucesos de la vida cotidiana.

-9.8 visualizaciones en YouTube tiene el videoclip de su canción No me arrepiento a lado de Gera MX, Neto Peña y Santa Fe Klan.

-2.6 millones de escuchas mensuales tiene el rapero MC Davo en la plataforma digital de música Spotify.

