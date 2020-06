Sherlyn cuenta que estaba dormida cuando se registró el temblor: “Mi mamá me avisó”

Luego de que un sismo de magnitud 7,5 grados sacudiera este martes 23 de junio el centro y el sur de México, la actriz Sherlyn González, al igual que otros artistas, se comunicó con sus seguidores en redes sociales para compartir cómo había vivido los aterradores instantes.

A través de sus historias en Instagram, la mamá primeriza relató en un video que estaba profundamente dormida con su primogénito en el momento en el que el terremoto se registró y si no es porque su madre corrió a alertarla, nunca se habría enterado de lo ocurrido.

“Mis amores bellos, qué sustito con el temblor ¿verdad? La verdad es que con tanta desvelada si no es porque mi mamá me avisó, tampoco me hubiera enterado de nada”, contó, dejando entrever que no notó la alarma sísmica, ni el inicio del evento telúrico.

La estrella, que afortunadamente no fue afectada por el seísmo, además manifestó su deseo porque todos sus “amores bellos” estuvieran bien y expresó su asombro con la cantidad de pruebas que la humanidad ha enfrentado en lo que va de año.

“André estaba dormido feliz… Espero que todos estén bien en sus casas. Guao, cómo han pasado cosas este 2020, ya no sé qué más falta”, concluyó.

El temblor, que provocó la evacuación de diversos espacios y dejó daños en varias viviendas y estructuras, se sintió en los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Jalisco, Querétaro, Morelos, Tabasco, Veracruz, Puebla, Estado de México y en la Ciudad de México.

Sherlyn habla sobre la “complicación” que presentó su bebé en el parto

Hace unas semanas, la también cantante habló sobre su parto en una entrevista a su excompañera de Netas Divinas Isabel Lascuráin y reveló durante la conversación que su bebé "trajo una complicación" durante el nacimiento.

“André trajo una complicación de cordón al último momento pero un equipo padrísimo me hicieron sentir bien y muy segura…”, relató la actriz, que había comentado días antes que sufrió “un sustillo” en el parto.

Tras su narración, Lascuráin aclaró que esto era algo normal. “El pequeño venía con el cordón (enredado) como muchísimos bebés y ya. Nació, le quitaron el cordoncito y no hubo ningún tipo de complicaciones”, sentenció.

Ante su acotación, Sherlyn estuvo de acuerdo y agregó: “Lo único que sí es que nació con un peso más bajito de lo esperado, porque es un bebé muy grande midió 51 centímetros y pesó dos kilos y medio”.

