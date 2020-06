Bárbara de Regil luce leggings transparentes y combina el look con su hija

Bárbara de Regil se convirtió en madre muy joven, apenas con 16 años. Pero hoy en día, más que una hija, Mar Alexa se ha convertido en la mejor amiga de la artista, quien tiene una excelente relación con la adolescente de 16 años.

Juntas hacen ejercicio, preparan deliciosas y saludables recetas en casa y, como tienen la misma contextura, incluso se comparten la ropa y en ocasiones hasta combinan sus looks para parecer prácticamente mellizas.

Bárbara de Regil combina su look con el de su hija

"No es lo que tenemos en la vida, es a quién tenemos. I'm in love @marderegil", escribió recientemente Bárbara en uno de sus posts en Instagram, en el que se mostró posando con su hija con looks combinados, compuestos por un top y un short negro, complementados con medias transparentes con los logos de Fendi y Gucci.

En su galería de Instagram, Bárbara de Regil no escatima al momento de demostrar todo el amor que siente por su hija. Ambas han crecido y madurado juntas, comprendiéndose y apoyándose en todo momento. Cuando Mar cumplió 16 años en marzo pasado, la actriz y coach fitness publicó una foto de antaño con un amoroso mensaje:

"El amor que te tengo es INQUEBRANTABLE… Es incondicional y para toda mi vida… Pienso en ti como en nadie… Eres el AMOR de mi VIDA ♥️ amo tu olor, tu piel, tu sonrisa, tu voz, amo cómo bailas, amo tu gran corazón y ¿sabes algo? Te admiro muchísimo!", escribió la orgullosa mamá.

En un collage que compartió hace meses, mostró lo mucho que han cambiado con el paso de los años, pero así como han cambiado, se ha fortalecido su relación. "Creciendo juntas mental, emocional y espiritual ♥️ CADA DÍA MEJORES MUJERES @marderegil._ TE AMO MEJOR AMIGA ✨HIJA ✨COMPAÑERA DE VIDA".

