J Balvin es 'cancelado' en redes sociales luego de bromear sobre Shakira

Uno de los aspectos que caracterizan a J Balvin es su buen humor y como siempre está haciendo bromas con sus colegas, quizás el no tomarse nada en serio fue lo que lo llevó a tener serios problemas en redes sociales con los millones de fanáticos de su colega Shakira.

Todo comenzó en una entrevista que hizo para Billboard al lado de Will.i.am, vocalista de los Black Eyed Peas, y Maluma. La entrevistadora pregunta a Will "¿Con quién tuviste que ser más flexible, con José o Maluma?" a lo que este responde que con Shakira. La respuesta causó una repentina risotada en J Balvin, al parecer molestando a Maluma.

NEW! @billboard interviewed @bep , Maluma and J balvin. Will i am praised Shaki , said that while working he had to be the most flexible with @shakira! Balvin stayed SALTY as always and shaded Queen coz she hasn't worked with him but Maluma was quick to shut him up 🤭 #GirlLikeMe pic.twitter.com/FiqewNt5qn

