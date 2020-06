Jessica Díaz disipa rumores de separación de José Ron

Después de que Jessica Díaz aparentemente dejara de seguir en Instagram a José Ron y eliminara de su perfil todas las fotografías donde presumían su romance, se desató una avalancha de rumores en redes sociales que apuntaban a que la pareja se había separado.

Ante la creciente ola de especulaciones, la actriz decidió romper el silencio y desmintió con una sonrisa ante las cámaras de programa Hoy los señalamientos que se han propagado los últimos días en torno a su relación.

“Constátamelo, a ver, ¿cómo que lo dejé de seguir? ¡Cómo crees! Claro que no, de hecho estaba hablando con él, con mi conejito…”, afirmó riendo sobre su supuestas acciones en la red.

Asimismo, la cantante aseguró al reportero del matutino de Televisa que no ha borrado el rastro de su noviazgo de su perfil como la han acusado y reiteró que, a cinco meses de que comenzaron a salir, lo adora completamente.

“No lo dejé de seguir, no borré fotos y no borré nada. Cómo crees, como si yo hubiera borrado algo, lo adoro. Estamos juntos desde enero, muy contenta, la verdad muy contenta”, aclaró con una actitud totalmente despreocupada. Actualmente, ambos se siguen en la red social.

José Ron se mantiene hermético ante las murmuraciones

Del otro lado, el protagonista de Te doy la vida, quien no ha sido señalado de eliminar ninguna foto ni ha dejado de seguir a su novia, ha preferido mantenerse al margen al de las especulaciones.

De hecho, en una reciente entrevista con El Gordo y la Flaca, fue cuestionado sobre su posible ruptura con Díaz y él no corroboró ni negó el rumor. En cambio, sí se mostró abierto para hablar sobre su paternidad y aseguró que, por el momento, no planea tener un retoño.

“No, a su tiempo, no me quita el sueño eso. Estoy feliz con lo que estoy viviendo en este momento, entonces ya llegará. El tiempo de Dios es perfecto, así que no pasa nada”, reveló José Ron.

Ron y Díaz oficializaron su romance el pasado mes de marzo en redes sociales luego de ser amigos durante cinco años. El encargado de gritar a los cuatro vientos el amor que se tenían fue el tapatío, quien destapó la noticia en Instagram el día del cumpleaños de la guapa intérprete.

“Celebro el poder compartir este día tan especial contigo, pero ya no solo como amigos, sino ahora con un amor diferente. Un amor más fuerte. Nunca hubiera imaginado que nosotros los sobrinos 5 años después íbamos a ser novios, dicen que el hombre propone pero Dios dispone. Hoy me siento el más feliz y afortunado de que tú me hayas elegido a mí, de la forma que yo te elegí a ti”, escribió junto a una postal de ambos visiblemente enamorados.

