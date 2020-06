Lucero reconoció que cantó "horrible" la primera vez en un estudio y nadie se atrevía a decírselo

Ver esta publicación en Instagram

Mis adorados les cuento otra anécdota muy divertida 🤣, me acuerdo que estaba muy nerviosa aunque decidida a lograr que la grabación fuera un éxito 💃🏻 pero no me esperaba lo que iba a pasar! 😱 Aquí les cuento ⬇️⬇️⬇️ #LuceroMuchoQueContar

Una publicación compartida de Lucero (@luceromexico) el 24 Jun, 2020 a las 11:30 PDT

Entonces, Lucero comenzó a escuchar su canción por los audífonos pero al comenzar a cantar, sí notó que todo estaba siendo más complicado de lo que esperaba. Fue cuando pararon la prueba desde la cabina y el técnico le preguntó si todo estaba bien, a lo que ella respondió afirmativamente, sintiendo nervios en el momento. "Lucerito, ¿está todo bien?", le preguntaron.

"Yo entendía que algo estaba sonando terrible porque el 'todo bien' era como qué te está pasando. Y yo pensaba pero es que es muy difícil esto de cantar así, en el estudio pero decía 'todo bien' porque siempre sonreía", recordó la artista.

"Ahí voy otra vez y de repente por ahí, en la mitad, 'perdón Lucerito, ¿todo bien, te estás escuchando bien?""

Eso ocurrió en varias ocasiones hasta que le preguntaron directamente si ella estaba escuchando bien lo que estaba cantando y fue cuando se atrevió a confesar que no, que no estaba escuchando su propia voz.

"No me oía, de alguna forma el micrófono no estaba emitiendo el sonido de mi voz en mis audífonos entonces yo, estaba cantando prácticamente con los oídos tapados, con la ventaja de estar escuchando solo la música", agregó.

"Por supuesto estaba cantando horrible, ya ni me lo decían, no se atrevían (…) yo pensé que así era chicos, yo pensé que grabar en un estudio era tan difícil porque simple y sencillamente no podías escuchar tu voz, entonces yo decía qué genios los cantantes que pueden cantar bonito sin escucharse", manifestó en tono de broma.

