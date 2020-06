Meghan Markle y el príncipe Harry reaparecen haciendo trabajo caritativo junto a pandilleros

View this post on Instagram

Yesterday, The Duke and Duchess Of Sussex spent the afternoon with "Homeboys" and "Homegirls" of @homeboyindustries , a community social justice organisation that work to improve the lives of formerly incarcerated and previously gang-involved people in Los Angeles, EUA 🇺🇸. . ❤️🤜🏻❤️🤛🏻❤️ . Ontem, o Duque e a Duquesa de Sussex passaram a tarde com "Homeboys" e "Homegirls" do @homeboyindustries , uma organização comunitária de justiça social que trabalha para melhorar a vida de pessoas anteriormente encarceradas e envolvidas com gangues em Los Angeles, EUA 🇺🇸.