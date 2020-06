Selena Gomez deslumbra con un blazer y falda de mezclilla, combinada con botas mosqueteras elásticas

View this post on Instagram

Selena Gomez has surpassed 13 Million streams on "AWA Music" (the biggest music streaming local platform in Japan) she is one of the most streamed female artists in the platform.⁣ ⁣ 🎵 Selena Gomez ha superado las 13 Millones de reproducciones en "AWA Music" (la plataforma musical local más grande de Japón), es una de las artistas femeninas más escuchadas en la plataforma.⁣ ⁣ ⁣ #SelenaGomez #Selena #Selenator #Selenators #Fans #Japan