Los tiburones están listos para salir del tanque

Shark Tank México está listo para volver a abrir las puertas del tanque y presentar a ocho tiburones para su quinta temporada, que se estrenará este 26 de junio.

Los tiburones recibirán a un nuevo grupo de emprendedores mexicanos para evaluar posibles inversiones en sus negocios y lograr con ellas llevarlos al siguiente nivel.

Los sharks: Patricia Armendáriz, Carlos Bremer, Marcus Dantus, Arturo Elías Ayub, y Rodrigo Herrera Aspra charlaron con Publimetro sobre esta nueva aventura frente a la televisión, y los comentarios que han recibido sobre la falta de apoyo para algunos emprendedores elegidos en temporadas pasadas.

“Van a ver tiburones diferentes, esa combinación de tiburones mexicanos y colombianos. Tenemos por primera vez en el tanque a tres tiburonas que me tiene encantado, además de proyectos increíbles y momentos divertidos con una gran producción. Estoy convencido de que vamos a regresar al a normalidad a la que estamos acostumbrados, con cambios positivos, porque hemos encontrado gracias a la pandemia que muchas cosas pueden manejarse de manera diferente, donde la tecnología es la gran apuesta para las oportunidades”, señaló Arturo Elías Ayub.

UNAM señala que el tamaño de la nube de polvo del Sahara es atípica Especialista de la universidad detallaron que hasta el próximo 25 de junio se tendrá registro de esta llegada de arena del continente africano

Patricia Armendáriz señalo que aunque grabaron el programa antes de la cuarentena por la pandemia de Covid-19, el panorama económico debe ser positivo.

“No se vale en esta situación ser pesimistas, e l emprendedor es una persona creativa e inventiva, que tiene que ver por dónde salir y avizorar tierra firme, porque las crisis son una gran oportunidad”.

La nueva temporada de Shark Tank México contará con tres inversionistas invitados, incrementando significativamente la cuota femenina del panel, y en donde por primera vez en las cinco temporadas, veremos en un episodio a dos mujeres, Ana Victoria García y la colombiana Andrea Arnau; además de Mauricio Hoyos, uno de los fundadores de Shark Tank Colombia.

“Feliz de que haya tres tiburonas… ojalá fueran cinco. Para mí, siempre ha sido muy difícil pensar en que debe de haber diferencias, que sea empresario o empresaria no me hace sentido, en Shark Tank debe estar el mejor sea hombre o mujer, no me gusta el tema de la cuota de género; por lo menos en mi casa, mi mujer es más abusada que yo [risas]”, dijo Arturo Elías Ayub.







Publicidad







Shark Tank México inicia su nueva aventura frente a la televisión, el reality que busca apoyar a los emprendedores, también quiere entretener a todo tipo de público.

“En esta quinta temporada hay negocios increíbles, pero sobre todo mucho ingenio y creatividad. Habrá ideas para salir adelante en sus negocios y se motiva a que las empresas tengan alerta ese lado del derecho muy desarrollado para tener cosas fuera de serie en México. Hay discusiones con algunos de los sharks, pero afuera del programa somos cercanos y soy socio de todos en diferentes negocios, es una dinámica auténtica”, finalizó Rodrigo Herrera.

Responden a las críticas

El programa genera debate ante la supuesta falta de apoyo a los emprendedores, y Marcus Dantus respondió a las críticas, “cualquier emprendedor que presenta un proyecto a un inversionista recibe una respuesta positiva o negativa, pero le ayuda de cualquier manera porque lo afina y mejora; además, no les estamos cobrando por esas asesorías".

"Es muy fácil criticar, porque lo que no se observa frente a la pantalla es que después el emprendedor nos contacta, para ver si lo que nos dijo fue verdad, para nosotros invertir; la realidad es que muchos emprendedores van al programa porque quieren salir en televisión o promover su producto o servicio. Hay otros que van al programa, pero me ha tocado que algunos ni siquiera tienen empresa, no hay donde invertir, no te dicen la verdad”.

Homenaje a Jorge Vergara

Jorge Vergara, quien murió en 2019, será recordado en el set con la silla que tuvo por dos temporadas.

El reality hace un homenaje silencioso a Jorge Vergara dentro del set, un futbolito retro y un balón fueron colocados detrás de la que fue su silla por dos temporadas.

“Yo la verdad extraño mucho a Jorge, lo quiero mucho. Era una persona muy callada, que te podía parecer una persona difícil, pero era sumamente generoso y veía mucho México. Lo que podamos hacer de tributo estará padrísimo. Amaury está haciendo una labor increíble tratando de manejar lo mejor que puede el negocio de su papá. Tuvimos oportunidad de tenerlo con nosotros y hay que dar gracias a Dios por eso. Yo le decía en el programa que era el tiburón justo, porque ni hablaba y nunca negociaba a los muchachos, porque apoyaba desde el principio el negocio; lo recuerdo con cariño y respeto”, dijo Carlos Bremer.

“Extrañamos a Jorge y ya verán en el programa las menciones y el cariño que le tenemos con este tributo, pero sabiendo como quería a México, el mayor tributo que le podemos dar es seguir apoyando a los emprendedores. Es extraño encontrar la silla vacía, porque él solo participó en las dos primeras temporadas, pero ese legado que nos dejó hace que lo extrañemos mucho”, añadió Arturo Elías Ayub.



Publicidad



¿Cuándo?

26 de junio a las 22:00 horas por Sony Channel y en Claro Video, a partir del 2 de julio

Te invitamos a consultar lo más visto en Publimetro:

Cuidadores de Tikal logran grabar un aullido desconocido Los cuidadores del Parque Nacional Tikal escucharon el aullido al bajar del Templo IV en Guatemala

Loret de Mola publica foto y reviven romance con Laura G en redes En 2011 los conductores fueron captados en una cabaña en La Marquesa

Estos son los 3 signos del zodiaco que recibirán buenas noticias para el resto del mes Descubre el mensaje que hay para este grupo de signos.

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: