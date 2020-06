Yadhira Carrillo revela que los “cachetadones” que intercambió con Bárbara Mori en 'Rubí' eran "de verdad"

A más de 15 años del estreno Rubí, la actriz Yadhira Carrillo recordó cómo fue rodar las escenas de peleas que dramatizó junto a Bárbara Mori en la telenovela y destapó que las fuertes cachetadas que ambas se propinaron para el drama fueron totalmente reales.

Durante una reciente visita a su esposo Juan Collado en el Reclusorio Norte, la protagonista de La otra sostuvo un encuentro con varios medios donde detalló que los “cachetadones” que protagonizó con la uruguaya para la pantalla chica eran “de verdad” por petición del director del teledrama, Benjamín Cann.

"Eran de verdad. Sí, claro. Nos pegábamos de a deveras porque nos decía Benjamín Cann, mi director: 'Es una y bien dada o muchas y mal dadas, entonces de una vez que quede a la primera porque van a salir bien golpeadas después de estarse dando tantas mal dadas, entonces una fortísima pero bien hecho", confesó la estrella de la televisión según recogió Edén Dorantes,

Carrillo, quien interpretó a ‘Elena Navarro’ en la emblemática novela de Televisa, además detalló que los golpes que aguantó de Mori en la piel de su personaje fueron tan fuertes que en más una ocasión sufrió lesiones.

"Me daba unos cachetadones que, te lo juro, me dolía hasta el oído, muchas veces se me quedó marcado aquí en la mejilla y ni modo hay que ponerse hielo un rato", rememoró.

Asimismo, enfatizó que ambas eran sumamente profesionales al respecto y nunca tuvieron roces por las bofetadas que debían darse. De hecho, afirmó que tras golpearse frente a las cámaras, corría a abrazarse con la protagonista.

“Nos abrazábamos y nos queremos muchísimo”, concluyó.

Yadhira Carrillo revela su opinión sobre Camila Sodi en Rubí

En la conversación durante su llegada al reclusorio, la célebre intérprete también fue cuestionada sobre su opinión acerca de la nueva versión de Rubí y la actuación Camila Sodi. Ante las preguntas, develó que, aunque aún no ha visto el remake, se considera fan de la sobrina de Thalía y desestimó las comparaciones que existen entre Sodi y Mori.

“No puedes comparar, cada uno tiene su propia esencia. No sabes cómo me gusta Sodi, me gusta mucho, se me hace tan bonita, tan talentosa y es una niña que te atrapa en el personaje que la quieras poner. A mí me encanta, se me hace que tiene una estrella hermosa”, sentenció.

