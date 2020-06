Ariana Grande deslumbra con vestido blanco de transparencias y alas de ángel

Ariana Grande comenzó su carrera artística siendo apenas una adolescente actuando en series de televisión y hoy, con 27 años recién cumplidos, puede decir con orgullo que ha construido una sólida carrera artística con mucho esfuerzo, disciplina y talento.

Aunque sus amores siempre ha sido polémicos, ahora parece haber hallado la paz y el amor verdadero al lado de su novio Dalton Gomez, un joven agente inmobiliario con el que se mostró muy sonriente y feliz en un par de fotos difundidas en redes sociales.

Además de brillar como actriz y cantante, los fans de Ariana Grande aman su estilo muy particular, caracterizado por su pony tail, sus espectaculares maquillajes con grueso delineado y sus conjuntos de top y faldas muy sensuales y llamativos, tal como el que usó en el reciente video de Rain On Me, que protagonizó junto a Lady Gaga.

Pero uno de sus atuendos más reveladores, sin duda, fue el que usó en el video musical de la canción Don't Call Me Angel que cantó junto a Miley Cyrus y Lana del Rey, estrenado a mediados de 2019 y que se viralizó en ese entonces. Allí, la intérprete de Thank U, Next usó un delicado vestido blanco con transparencias, compuesto por un corsé y falda de dos capas.

El look lo completó con un par de alas blancas, a tono con la canción, y unas botas largas blancas que le dieron un toque más atrevido al atuendo en general. Entre las dos imágenes reunió casi 10 millones de likes, siendo una de las artistas más admiradas en Instagram.

Como muchos artistas, Ariana Grande canceló todos sus eventos y conciertos debido a la pandemia, pasando la mayor parte del tiempo en casa junto a sus mascotas y su novio Dalton Gomez. Sus fans están emocionados con este nuevo noviazgo y están felices por la artista ya que se está dando otra oportunidad en el amor.

