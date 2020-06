“Ojos que no ven, corazón que no siente”: Mayrín Villanueva revela cómo maneja sus celos con Eduardo Santamarina

A más de una década de lanzarse al agua con Eduardo Santamarina, la actriz Mayrín Villanueva confesó que es celosa con su marido pero con el paso del tiempo ha aprendido a combatir el desagradable sentimiento.

Durante una reciente entrevista a El break de las 7, la protagonista de Vecinos develó que ha sido una “pesadilla” lidiar con sus celos y compartió cómo es que ha logrado manejarlos para que no afecten su matrimonio.

“Qué pesadilla de este querendón. Sí soy celosa, ha manejado los celos. Soy celosa, pero no de esas celosas que andan buscando al marido”, aclaró a corazón abierto a la conductora Chiquinquirá Delgado.

"Como es tan cariñoso, abrazador, a todo el mundo besuquea, a todo el mundo apapacha, entonces yo al principio me quería aventar por la ventana y decía: '¿por qué abrazas tanto? ¡Se van a confundir!", rememoró sobre los inicios de su compromiso. “Y sí, hay muchas que sí se confunden, pero bueno no pasa nada, mientras él no se confunda todo está bien”, agregó.

La intérprete de “Refugio Ochoa” en Rubí reconoció que los celos afectan mucho los lazos afectivos, por lo que tomó una par de decisiones que la han ayudado a controlarlos efectivamente: no acompañar a su esposo a eventos y adoptar la filosofía “ojos que no ven corazón que no siente”.

"Tengo años de no aparecerme en nada. Para mí, es como una paz interior el que no me aparezca por ahí. Lo dejo ser, se va de viaje, trabajo, llega y no tenemos ningún problema, entonces ojos que no ven, corazón que no siente. Por mí que siga esto fluyendo y que pase lo que tenga que pasar porque es la única manera, esos celos es una cosa que estorba muchísimo en la relación", sentenció.

Afirmó que pese a que ha logrado a manejar con éxito el impulso, de vez en cuando siente el recelo y no puede evitar reclamarle públicamente al actor, quien se toma estas escenas con mucha ligereza.

“He aprendido a soltar y sí, claro que tengo mis momentos de celos y de repente sí no me aguanto y le digo ‘¿por qué estás viendo así?”, destapó. “Al otro le vale gorro, te da el avión, ni te pela, a Eduardo esa parte le vale gorro”.

¿Eduardo Santamarina es celoso con Mayrín Villanueva?

Asimismo, Mayrín Villanueva destacó que aunque ambos son actores profesionales, ella también evade mirar las ficticias escenas apasionadas que su marido protagoniza con otras mujeres en la televisión.

“No las veo, me amarro la agujeta, me doy la vuelta, apago la luz, estiro la cama, a ver qué me invento, pero no veo. Me gusta verlo (actuar), pero ya cuando empieza a ponerse candente la cosa, me hago la loca, para qué me atormento, ni sufro. Esa filosofía es la mejor ‘ojos que no ven, corazón que no sienten’, para mí aplica perfecto”, afirmó.

De igual forma, enfatizó que Santamarina es todo lo contrario a ella y no solo ve sus escenas “candentes” sino que además afirma no sentir celos de nada ni de nadie.

“Eduardo sí se tortura, las ve y él sí las puede ver, yo no. Según él es un hombre muy seguro, nunca siente celos de nada, de nadie, nunca ha tenido celos”, concluyó.

