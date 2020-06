Zoraida Gómez revela más secretos de Rebelde

Tras 16 años de que finalizara la telenovela Rebelde, hasta ahora la actriz Zoraida Gómez reveló que a pesar de que el trabajo en la telenovela fue muy pesado, la gran actitud de todos la que sacó adelante el proyecto.

Y es que la actriz aseguró que tanto Angelique Boyer y como Anahí fueron dos personas claves para que el proyecto siguiera adelante.

Zoraida aseguró que debido al éxito de la telenovela, los episodios se extendieron para que duraran más, aproximadamente una hora y media, lo cual hacía que las jornadas de trabajo fueran tan pesadas que incluso no tenían tiempo para descansar ni hacer vida social.

En una entrevista, la intérprete aseguró que pese a la presión y la gran carga de trabajo, siempre mantuvo una buena relación con sus compañeros.

"Debido al éxito, la novela no duraba una hora, la novela duraba una hora y media y ahí sí para que vean no dormíamos, o sea, los llamados eran mortales, vida personal por supuesto que no había. Gracias a Dios nosotros siempre (nos tratamos) con mucho respeto y mucho compañerismo y por eso salió todo adelante bien, pero sí era un cansancio, sobre todo también de los chavos del grupo, ya muy evidente. Gracias a Dios nos fue a todos súper bien pero sí la sufrimos", dijo.

Zoraida reveló que a pesar de que todos tenían personalidades muy diferentes, la relación entre todos los actores era muy buena, incluso resaltó el papel de Angelique Boyer, quien era una de las más jóvenes, pero que contaba con una gran madurez mental:

"Angelique era como de las más chiquitas de la novela, entonces era una chica literalmente muy chiquita, pero con una mentalidad de una chava de 30 (…) Me acuerdo que cuando nos invitaban a alguna fiesta o una reunión o queríamos ir a divertirnos, Angelique no podía ir porque su mamá no la dejaba hacer muchas cosas y nosotros no entendíamos por qué, entonces estaba como muy cuidada, su comportamiento era un comportamiento como de una mujer muy madura".

La actriz dijo que Angelique es una de las personas más directas que conoce en el medio del espectáculo y le agradeció y felicitó por su noticia de embarazo que dio a conocer hace unos días.

"Es una mujer que te diga algo para quedar bien contigo. Para nada. Al contrario. Es como ‘Si me caes mal te lo digo y no tengo por qué ser falsa contigo’. Es una mujer súper transparente, una mujer absolutamente madura. No se prestaba tanto al jugueteo, al desmadre, era como más asentadita, más seriecita por así decirlo".

Gómez declaró que Anahí se convirtió en una gran amiga desde que eran niñas. Y le agradeció salir en su defensa constantemente cuando uno de los productores de la serie la quiso despedir por haber llegado tarde a una grabación.

"Jamás se me va a olvidar que Anahí literalmente le dijo ‘Si Zoraida se va del programa me voy’. Ahí Anahí quiero que sepan que tenía 9 años (de amistad con Zoraida) para que entiendan su carácter porque mucha gente la juzgaba y la criticaba de ‘Es que es insoportable, es que solamente ella se tolera y tal’. No. Simplemente es una mujer que sabe lo que quiere, que defiende sus derechos desde pequeñita, entonces ella veía una injusticia y brincaba", finalizó.

